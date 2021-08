For små to uger siden kom det frem, at Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer skal skilles.

Den slags betyder som regel, at vielsesringene ryger tilbage i æsken, men det gør det ikke for Line Hoffmeyer.

I hvert fald ikke endnu.

I et nyt opslag på sociale medier afslører den 27-årige influencer nemlig, at hun simpelthen ikke kan få sin ring af.

Og årsagen? Den er, at hun ganske enkelt har taget for mange af de famøse kærestekilo på i løbet af sit seks år lange forhold med den 49-årige komiker.

'Jeg har simpelthen præsteret at tage så meget på, siden vi blev gift, at jeg ikke kan få min ring af,' skriver Line Hoffmeyer i opslaget og fortsætter:

'Hverken sulfo, håndcreme eller olivenolie er nok til at kompensere for de 12 kilo.'

I opslaget afslører Line Hoffmeyer også, at det ikke gør hende voldsomt meget, at ringen ikke vil forlade hendes finger endnu.

For hende bliver det nemlig nemmere at sige farvel til de ekstra kilo end til ringen.

'Jeg satser på, at ringen kommer af i takt med kiloene. Og kiloene har jeg sgu mentalt lidt lettere ved at overskue. Dem har jeg smidt før. Jeg ved derfor, hvordan man gør, og jeg ved i hvert fald, at jeg ikke kommer til at savne dem.'

Line Hoffmeyer fortæller også, at selvom hendes ring altså bliver siddende lidt endnu, så står det anderledes til for hendes kommende eksmand:

'Lasses gled let af og blev ledsaget med følgende bemærkning: Der var jeg lidt klogere end dig, fordi jeg havde taget på, INDEN vi blev gift,' skriver hun i opslaget.

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer blev kærester i 2015 og gift i august 2019.

De offentliggjorde deres brud 10. august på hver af deres respektive sociale medier, hvor de kun havde pæne ord tilovers for hinanden.



'Jeg er stadig fuld af kærlighed til den kvinde, der har gjort livet lysere og gladere for mig og mine i flere år,' skrev Lasse Rimmer for eksempel i sit opslag.