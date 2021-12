Den amerikanske rapper Lil Wayne er havnet i problemer med lovens lange arm.

Hans bodyguard har nemlig beskyldt ham for at have truet ham med en semiautomatisk riffel i forbindelse med et skænderi i rapperens hjem i Californien.

Det skriver Page Six, der har fået episoden bekræftet af politiet.

Ifølge det amerikanske medie fandt hændelsen sted fredag 1. december.

Her skal rapperen med det borgerlige navn Dwayne Michael Carter Jr. først have været oppe og skændes med en mandlig bodyguard, hvorefter han valgte at trække våbnet og true ham på livet.

Ifølge Page Six handlede skænderiet om, at 39-årige Lil Wayne mistænker bodyguarden for at have taget billeder af ham og lække dem til pressen.

I politirapporten står der, at politiet blev tilkaldt klokken 01.40 om natten lokal tid, men at Lil Wayne ikke var til stede i hjemmet, da betjentene ankom.

Politiet efterforsker stadig sagen.

Det er ikke lykkedes Page Six at få en kommentar fra Lil Wayne.

Det er ikke første gang, at rapperen kommer i problemer for at være i besiddelse af et våben.

I december sidste år erklærede han sig skyldig i at være i besiddelse af en pistol i forbindelse med en ransagning af hans privatfly.

Det samme gjorde han i 2009, da myndighederne gennemgik hans tourbus og fandt en 40-kaliber pistol. Dengang blev han straffet med et års fængsel.