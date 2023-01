Lyt til artiklen

Leo Nielsen fra duoen Sussi og Leo har siden efteråret været alvorligt syg.

Derfor har han nu besluttet at stoppe karrieren.

Sussi bekræfter over for Se og Hør at hendes ægtemand er for svag til at blive ved med at optræde.

»Leo har ikke kræfter til at tage ud og underholde, så duoen har taget en beslutning om, at Leo stopper på ubestemt tid og koncentrerer sig om at blive rask,« lyder det.

I starten af januar blev Leo indlagt med tarmslyng, og her fik Sussi en alvorsbesked fra sundhedspersonalet fra Hjørring Sygehus flere gange. Der var en risiko for, at han ikke ville vende hjem igen.

Det fortæller Sussi til Her & Nu.

»De sagde, det ikke var sikkert, at han vågnede af narkosen igen. Men det gjorde han. Tre gange har jeg fået at vide, jeg ikke skal regne med at få ham hjem igen,« siger hun.

Til Her & Nu fortæller Sussi, at det hele begyndte tilbage i midt december, hvor Leo blev så sløj, at han kastede op i en så voldsom grad, at han ikke kunne holde op og det fik hende til at ringe 112.

Under sygdomsforløbet har Sussi naturligvis været ved sin mands side. Foto: Privat. Vis mere Under sygdomsforløbet har Sussi naturligvis været ved sin mands side. Foto: Privat.

Samme aften blev han opereret og nåede altså kun lige at være hjemme i et par uger, før han endnu en gang blev indlagt med tarmslyng.

For syv år siden brækkede Leo Nielsen hoften efter han faldt ned fra en stige – et fald som han stadig genoptræner fra.

Trods den voldsomme omgang den seneste måned, kan Sussi se frem til at få sin mand gennem mere en 40 års ægteskab med hjem igen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Sussi og Leo om den seneste måneds hårde sygdomsforløb.