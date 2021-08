Lasse Rimmer vil ikke længere kunne høres på Radio 100 om morgenen.

Den kendte komiker stopper nemlig som morgenradiovært på kanalen som følge af hans kommende skilsmisse med influenceren Line Hoffmeyer.

Det skriver han selv på sociale medier.

'En indlysende følge af skilsmissen er også, at jeg ikke længere kommer til at være morgenradiovært på Radio 100,' skriver han og fortsætter:

'Jeg elsker at lave radio. Jeg elsker endnu mere at kunne være far. Selv om jeg kommer til at savne at stå tidligt op og tale i en mikrofon sammen med Oliver og Anne, så er det allerede nu det bedste bytte, jeg har lavet: Familie for arbejde.'

Det var 10. august, at Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer annoncerede på deres respektive Instagram-profiler, at de skal skilles efter et lille års ægteskab.

I den forbindelse påpegede (eks)parret, at bruddet ikke skyldtes utroskab.

De understregede ligeledes begge, at de stadig elsker hinanden og fortsætter med at være gode venner.

'Jeg er stadig fuld af kærlighed til den kvinde, der har gjort livet lysere og gladere for mig og mine i flere år,' skrev Lasse Rimmer for eksempel i sit opslag.

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer har ingen fælles børn, men komikeren har to piger, Pippi og Hedvig, fra sit tidligere ægteskab med Lene Dahlquist, og det er altså af hensynet til dem, at han nu stopper som morgenradiovært på Radio 100.

Hans program, Morgen på Radio 100, bliver sendt mellem 06-10, hvilket betyder, at han nu kan se frem til at sove en smule længere om morgenen.

Noget, han tilsyneladende glæder sig til. I hvert fald afslutter han sit opslag således:

'Lad os være ærlige… det ER bare rarere at kunne sove til klokken 7.'