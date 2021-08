Det skabte voldsomme overskrifter verden over, da Lady Gagas hundelufter for seks måneder siden blev skudt, mens han var ude og lufte popstjernens tre hunde.

Hundeluften ved navn Ryan Fischer blev skudt i brystet, men overlevede efter flere dages indlæggelse på hospitalet.

Siden da har Ryan Fischer dog ikke haft det særlig godt psykisk.

Derfor sagde han sit job som hundelufter op og rejste afsted på en seks måneder lang rejse tværs gennem Amerika for at komme ovenpå igen.

Men to måneder inde i rejsen er pengene brugt op, og derfor tigger han nu folk om at overføre penge til ham, så han kan fortsætte sin tur. Det skriver TMZ.

Ifølge Ryan Fischer er han landet i en regulær krise, fordi hans varevogn er brudt sammen, og han derfor nu er strandet og ikke kan rejse videre.

»Jeg har været bange og ensom. Jeg føler mig efterladt og uden støtte. Jeg har haft mange tanker omkring depression, tvivl og selvmedlidenhed,« siger han om sin rejse hidtil.

En rejse, som, han understreger, er tænkt som en gendannelsesrejse, der skal hjælpe ham med at komme gennem sine traumer fra røveriet.

Det var her, hundelufteren blev skudt og Lady Gagas hunde blev stjålet. Foto: MARIO ANZUONI

Et røveri, der fandt sted i februar i år.

Her var 30-årige Ryan Fischer ude at gå med Lady Gagas tre hunde, da en bil kørte op på siden af ham, hvorefter to mænd hoppede ud og forsøgte at stjæle hundene.

Ryan Fischer kæmpede imod og endte med at blive skudt i brystet, mens gerningsmændene formåede at slippe afsted med to af hundene.

Hundene blev dog siden fundet uden skader, og politiet anholdte senere fem personer for drabsforsøget og kidnapningen af hundene.

Udover penge søger Ryan Fischer også gode råd fra folk, der selv har været gennem et voldsomt traume – ligesom han også gerne vil kontaktes af centre, som kan tilbyde traumeprogrammer etc.

Han har oprettet en GoFundMe-side, hvor folk kan donere penge til ham.