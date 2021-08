Bob Dylan inviterede tilbage i 1965 en blot 12 år gammel pige hjem i sin lejlighed, hvor han fyldte stoffer og alkohol på hende, før han misbrugte hende seksuelt.

Sådan lyder beskyldningerne i hvert fald i et nyt søgsmål mod den i dag 81-årige musiker.

Det skriver Page Six, som har fået indsigt i retsdokumenterne i sagen.

Det påståede overgreb skal have fundet sted i sangerens hotel-lejlighed i Chelsea.

Ifølge det amerikanske medie skal Bob Dylan hen over seks uger angiveligt have udnyttet sin stjernestatus til at vinde pigens tillid som en del af sin plan om at forulempe og misbruge hende seksuelt.

Kvinden, der har sagsøgt den legendariske sanger, bliver i retsdokumenterne kaldt 'JC'. Hun er i dag 68 år gammel og bor i Greenwich i London.

Kvinden påstår i retsdokumenterne, at Bob Dylan – udover forulempelserne – også skal have truet hende med fysisk vold.

Det fremgår ligeledes i dokumenterne, at de påståede overgreb har medført, at kvinden efterfølgende har lidt af depression, skam og angst, hvilket har medført, at hun ikke er i stand til at varetage et normalt liv.

Page Six har forsøgt at få en kommentar fra kvinden, mens hendes advokat oplyser, at hun ikke agter at stå frem i offentligheden.

Hun søger et uspecificeret beløb i erstatning.

Bob Dylan har afvist anklagerne imod ham.

Hans talsperson kalder den 56 år gamle anklage for 'usand' og udtaler, at de vil kæmpe for at bevise dette i retten.