Kylie Jenner er i al hemmelighed blevet mor for anden gang.

Det er allerede sket for fem dage siden, uden at hun eller kæresten Travis Scott har meldt noget ud før nu.

Det sker med et sorthvid foto på Instagram, hvorpå man tilsyneladende kan se datteren Stormi holde den nyfødte baby i hånden.

Teksten hertil er kortfattet: '2. februar 2022.' Se opslaget her:

Desuden er der også en blå hjerteemoji, som af medier bliver tolket som en videre afsløringen af babyens køn. Som TMZ skriver i en stor overskrift: 'Det er en dreng'.

Hos mediet lyder det også, at »Kylie og baby har det godt, og Stormi glæder sig til at blive storesøster«.

Lykønskningerne er allerede begyndte at vælte ind på realitystjernen og iværksætterens Instagram.

Her er der i løbet af de seneste fem timer kommet mere end 11 millioner likes, mens også søstrene Kim Kardashian og Khloe Kardishian har meldt sig. Det samme har moren, Kris Jenner.

Nybagte forældre: Travis Scott og Kylie Jenner. Foto: Andy Kropa Vis mere Nybagte forældre: Travis Scott og Kylie Jenner. Foto: Andy Kropa

Fødslen af barn nummer kom i øvrigt bare én dag efter den førstefødte Stormi havde sin fjerde fødselsdag – hun er født 1. februar.

Kylie Jenner afslørede sin graviditet tilbage i begyndelsen af september sidste år. Det skete efter, at der i længere tid havde været massive rygter blandt hendes fans om, at barn nummer to skulle være på vej.

Det var i stærkt kontrast til forløbet med Stormi, hvor offentligheden ikke kendte til graviditeten inden fødslen.