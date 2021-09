De seneste uger har rygterne floreret massivt.

Men nu er det endeligt bekræftet: Den amerikanske realitystjerne og iværksætter Kylie Jenner er gravid med sit andet barn.

Det afslører hun selv i en rørende video, som hun har delt på sin Instagramprofil, hvor hun blandt andet viser scanningsbilleder af den lille ny og billeder af sin voksende babybule.

I den et minut og 30 sekunder lange video ser man også den 24-årige Kylie Jenner tage til lægen sammen med sin treårige datter Stormi, som hun har med rapperen Travis Scott – der også er faderen til det kommende barn.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner)

Senere i videoen filmer Kylie Jenner sin lille datter, mens hun giver sin bedstemor – Kris Jenner – et scanningsbillede, der afslører den glædelige nyhed:

»Hvad er det? Vent, er du gravid?,« udbryder Kylie Jenners mor, før hun tilføjer:

»Det her er en af de bedste dage i mit liv.«

Kylie Jenner kunne byde datteren Stormi velkommen til verden tilbage i februar 2018 – efter det var lykkedes hende at holde sin graviditet helt skjult for offentligheden.

Denne gang er det dog gået anderledes, da det for nogle uger siden begyndte at rygtedes, at hun ventede sit andet barn.

Kylie Jenner er det yngste medlem af Kardashian/Jenner-klanen, der især blev kendte, efter de i årevis blev fulgt og filmen til realityserien 'Keeping Up with the Kardashians', der nu slutter efter at have været i gang i 14 år.