Radioværten og den politiske reporter Knud Brix har valgt at vinke farvel til jobbet som vært på nyhedspodcasten 'Genstart'.

I stedet skal han være ny journalistisk chefredaktør på Ekstra Bladet.

Det oplyser JP/Politikens Hus ifølge Ekstra Bladet i en pressemeddelelse.

Knud Brix tiltræder i den nye stilling senest 1. december, lyder det.

Til Ekstra Bladet fortæller den 41-årige journalist, at det var et tilbud, han ikke kunne sige nej til:

»For mig er det en drømmestilling. Jeg anser Ekstra Bladet for Danmarks absolut vigtigste avis og ser frem til at sætte mit præg på den. I min optik skal Ekstra Bladet fortsat være garant for magtkritik og klassisk tabloid – og ubestikkelig – journalistik,« siger han.

På Twitter jubler avisens ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup, også over ansættelsen:

»Dagens suverænt bedste nyhed,« skriver han.