»Jeg synes måske, hun skulle have trukket lidt i håndbremsen der, og ikke have fortsat bølgen«

Sådan siger tidligere model, Kira Eggers, der retter skarp kritik mod influenceren Line Hoffmeyer for at blande sig i den aktuelle mobbedebat mellem svømmerne Jeanette Ottesen og Lotte Friis. I et Instagramopslag sætter Kira Eggers spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at give sine følgere fri adgang til at komme til orde i kommentarsporet.

I kølvandet på mobbedebatten, der har kørt de seneste dage, valgte Line Hoffmeyer nemlig at fortælle sin egen historie om mobning i et opslag på sin egen Instagram-profil. På trods af, at influenceren mødte stor støtte for at dele den personlige historie i kommentarsporet, har mange ikke kunnet dy sig for også at knytte en kommentar til dramaet mellem Jeanette Ottesen og Lotte Friis, der nok er gået de færrestes næse forbi den forgangne uge.

»Jeg føler bare, man bør lukke ned for det (kommentarsporet, red.) og sige 'hensigten er ikke, at vi skal fortsætte de her tilsvininger' fordi, vi taler om mobning,« fortæller Kira Eggers og understreger, at hun synes, det er helt fint, at man bruger sin platform til at udtrykke sig. Det er det åbne kommentarspor, hun ser et problem i.

Line Hoffmeyer med sin kommende eksmand, Lasse Rimmer. Foto: STUB, MICHAEL Vis mere Line Hoffmeyer med sin kommende eksmand, Lasse Rimmer. Foto: STUB, MICHAEL

»Hvorfor skal man kaste mere benzin på det bål? Hvorfor er det, folk skal have utilsigtet adgang til at svine Jeanette Ottesen til i hendes tråd?«

I sit eget opslag skriver Kira Eggers blandt andet om Line Hoffmeyer:

'Mindes hun slet ikke, at hun for lidt tid siden begræd, hvor onde folk var mod hende online og hvor ubehageligt det var? Line burde ikke have haft det kommentarspor åbent – og slet ikke, når hun selv er så sårbar overfor hetz på SoMe. Så stopper mobningen jo aldrig. Den er lige nu bare fortsat. Det er altså ikke i orden! Er det ikke lidt som at stille acceptere mobning af andre?'

Selv har hun fjernet muligheden for at tilføje kommentarer på det pågældende opslag.

Til B.T. fortæller hun, at hun endnu ikke har modtaget negative henvendelser i sin indbakke – hverken rettet mod hende selv eller Line Hoffmeyer.

Ligger ansvaret ikke ved dem, der kommenterer og ikke Line Hoffmeyer selv?

»Jo. Men man har som moderator et ansvar for, at gå ind og sige: 'Hey, vi tolererer ikke den tone her, vi kan godt tale ordentligt. til hinanden'.«

Så det er det, du savner fra Line?

»Ja, det gør jeg. Jeg savner ikke, at hun ændrer på sit perspektiv, for det har jeg fuld forståelse for.«

Men bidrager det ikke til mobning, når du kalder hende ud med navn på din egen profil?

»Det håber jeg da sandelig ikke, for jeg synes faktisk, at jeg viser empati og skriver pænt. Hvis Line vælger at tage det op fordi, hun selv bliver trigget, og fortælle sin historie med mobning baseret på Jeanette og Lottes situation, så synes jeg ikke, hun skal lade det kommentarspor flyde over med negative kommentarer om Jeanette.«

Line Hoffmeyer ønsker ikke at gå yderligere ind i debatten, men skriver følgende i en sms til B.T.

'Jeg synes, det er meget fjollet, at hun blander sig for at sige, jeg ikke skal blande mig.'