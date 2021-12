Forholdet mellem Kim Kardashian og Kanye West er stormfuldt og vedbliver at være det, selvom parret længe har været separeret.

Allerede i februar måned anmodede Kim Kardashian om skilsmisse efter syv års ægteskab.

Men så sent som torsdag aften appellerede Kanye West endnu engang til sin eks om at tage ham til nåde - og ligesom alt andet i Kardashians liv gik det - selvfølgelig - ikke stille for sig.

Det skriver Daily Mail.

Kim Kardashian og Kanye West til Vanity Fairs Oscar fest i februar 2020. Et år senere indsendte Kardashian skilsmissepapirerne. Foto Danny Moloshok.

For første gang i fem år spillede Kanye West torsdag aften en koncert i Los Angeles Coliseum. Koncerten blev livestreamet på Amazons Prime Video, så mange så med, da han opførte nummeret ‘Runaway’.

Fra scenen dedikerede Kanye West, der nu kalder sig Ye, sangen til sine fire børns mor, hvilket begejstrede publikum. Eller i hvert fald det meste af publikum …

»I need you to run right back to me, baby,« sang rapperen, hvorefter han tilføjede ordene, der normalt ikke hører til i sangen:

»Mere specifikt, Kimberly.«

Ønsket kan ikke være gået Kim Kardashians næse forbi. Sammen med to af sine børn, sin mor og søsteren Kendall Jenner sad hun nemlig blandt publikum til koncerten.

Rapperen Kanye West under et valgmøde i november 2019. Foto Angela Weiss / AFP.

Men hun er færdig med eksmanden - må man tro - for hendes svar var ikke af den hjertevarme slags. Tværtimod.

Få timer efter koncerten, som de to ikke forlod sammen, svarede hun igen. Via sin advokat anmodede hun fredag om at blive registreret som single og at droppe efternavnet West.

Bliver anmodningen underskrevet af en dommer, er Kim Kardashian et skridt nærmere en officiel skilsmisse fra faren til sine fire børn.

Og det er måske på sin plads for vedholdende rygter vil vide, at den 41-årige realitystjerne nu dater den 28-årige komiker, Pete Davidson.