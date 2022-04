Et bryllup er den perfekte anledning til at samle familie og venner for at fejre kærligheden.

Men sådan gik det altså ikke helt til, da Kourtney Kardahsian og trommeslager-kæresten Travis Barker lod sig vie af en Elvis-præst i Las Vegas efter mandagens Grammy-show.

Tværtimod. For parret havde altså ikke lige fået sendt bryllupsinvitationer afsted forud for den spontane vielse – i hvert fald ikke til alle.

»Jeg vidste det og Khloé vidste det,« fortæller brudens mor, Kris Jenner, da hun og døtrene Kim, Khloé, Koutney og Kendall gæstede Jimmy Kimmels liveshow onsdag.

Kourtney Kardashian og Travis Barker fotograferet til Grammy Awards - få timer før, de lod sig vie i Las Vegas. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA Vis mere Kourtney Kardashian og Travis Barker fotograferet til Grammy Awards - få timer før, de lod sig vie i Las Vegas. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA

Mens Khloé Kardashian vidste det i god nok tid til at følge vielsen via FaceTime, var sagen en noget anden for Kim Kardashian.

»Jeg sov,« indrømmer den 41-årige realitystjerne og tilføjer:

»Hun skrev det i gruppechatten. Som: 'Åh, hey gutter, forresten … jeg blev gift i går aftes!' Og jeg vågnede op til en million beskeder.«

Dagen efter den glædelige nyhed tog overskrifter verden over, bekræftede Kourtney Kardashian på sin Instagram, at brylluppet havde fundet sted, men at parret altså ikke havde nogen gyldig vielsesattest.

Noget, der derfor fik folk til at tænke, at vielsen blot var spil for galleriet. Med adspurgt af Jimmy Kimmel, om brylluppet var falsk, lyder svaret fra Koutney Kardashian:

»Der var ingen mulighed for at få en vielsesattest på det tidspunkt. Vi spurgte fem gange: 'Hvad skal vi gøre for at få det til at ske?' Klokken var 02.00, og de sagde: 'Den åbner klokken 8.«