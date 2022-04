Kourtney Kardashian og hendes musikerkæreste Travis Barker er ikke blevet gift alligevel.

I hvert fald har de ikke nogen gyldig vielsesattest, afslører Kourtney Kardashian nu selv på Instagram, hvor hun i et opslag skriver:

'Engang for længe siden i et land langt, langt væk (Las Vegas), klokken to om natten, efter en episk aften og en smule tequila, tog en dronning og hendes flotte konge ud til det eneste åbne kapel med Elvis og blev gift (uden en vielsesattest). Øvelse gør mester.'

Det vakte ellers stor opsigt, da parret, som blev forlovet i oktober, pludselig dukkede op foran en Elvis-præst i Las Vegas efter mandagens Grammy-show.

Kourtney Kardashian og Travis Barker. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA Vis mere Kourtney Kardashian og Travis Barker. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA

Flere internationale medier har beskrevet, hvordan de sagde ja til hinanden, og den engelske avis The Sun havde endda talt med ejeren af bryllupskapelet, der fortalte, at de havde givet cirka 5.500 kroner for ceremonien med Elvis-præsten.

Men der var altså bare tale om et 'øve'-bryllup.

Kourtney Kardashian og Travis Barker har officielt været et par siden februar 2021.

Det var Travis Barker, der sidste efterår faldt på knæ på et strandhotel i Montecito, Californien, men derefter har parret været hemmelighedsfulde omkring deres bryllupsplaner.

Fans af Kardashian-familien vil vide, at Kourtney Kardashian tidligere har været i et længerevarende forhold mediepersonligheden Scott Disick, som hun har tre børn sammen med.

Kourtney Kardashian og Scott Disick blev aldrig gift, så dette er hendes første ægteskab, mens Travis Barker allerede har to ægteskaber bag sig.

Se Instagram-opslaget herunder: