Den japanske skuespiller og kampsport-legende Shinichi 'Sonny' Chiba er død.

Han blev 82-årig gammel.

Ifølge Variety døde han onsdag som følge af komplikationer efter at være blevet smittet med corona.

Han tog sit sidste åndedræt på et hospital lige uden for Tokyo, hvor han lå indlagt med den alvorlige sygdom.

Sonny Chiba er bedst kendt fra filmene 'Kill Bill' og 'The Fast and the Furious: Tokyo Drift', men han har også medvirket i en lang række andre film og tv-serier.

Han var desuden en anerkendt kampsportsudøver, hvilket var medvirkende til, at han scorede mange af sine filmroller.

Han havde det sorte bælte i både karate, ninjutsu, shorinji kempo, judo, kendo og goju-ryu, som er en bestemt stilart inden for karate.

I succesfilmene 'Kill Bill: Volume 1' og 'Kill Bill: Volume 2' spillede Sonny Chiba rollen som Hattori Hanzo, som var den karakter, der lavede sværd til Uma Thurman, der spillede hovedrollen i filmene.

I 'The Fast and the Furious: Tokyo Drift' spillede han en Yakuza-boss, der var onkel til filmens hovedskurk.

Sonny Chiba skulle have spillet med i den kommende film 'Outbreak Z', der har Jesse Ventura, Martin Lawrence og Wesley Snipes på rollelisten.

Optagelserne til filmen blev dog udskudt som følge af coronapandemien, som altså endte med at blive hans død.

Sonny Chiba efterlader sig tre børn, Juri Manase på 46 år, Mackenyu Arata på 24 år og Gordon Maeda på 21 år.



De er alle tre skuespillere ligesom deres far.