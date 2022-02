En følelse af meningsløshed og utryghed har spredt sig til hele landet, siden den 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt natten til søndag og senere blev formodet dræbt efter en bytur i Aalborg.

'Det knuser mit hjerte. En festlig aften, der ender som det værst tænkelige mareridt. En ung kvinde på vej hjem. Det føles så uendeligt meningsløst,' lød det fredag fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Siden er de sociale medier flydt over med reaktioner fra en række kendte kvinder og mænd, der deler Statsministerens følelse af meningsløshed, men som samtidig kan fortælle om den frygt, de enten selv har oplevet som unge, eller som de i dag mærker på vegne af deres børn.

En af dem er Enhedslistens ligestillingsordfører Pernille Skipper, der selv er født og opvokset i Aalborg.

Pernille Skipper (EL). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pernille Skipper (EL). Foto: Mads Claus Rasmussen

'Jeg gik præcis samme rute som Mia, da jeg var teenager og i starten af tyverne i Aalborg. Fuldstændig samme rute. Jeg oplevede frygten, når to unge fyre hængte ud af bilens vindue og råbte. Nu har jeg to små piger. Jeg tror, at alle kvinder på en eller anden måde føler en relation til Mia i de her dage,' skriver Pernille Skipper og tilføjer om den frygt, som hun deler med mange andre kvinder:

'Det er ikke opdigtet eller uproportionalt. Det er meget, meget virkeligt.'

Også børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er berørt af den frygtelige hændelse.

'Som forældre er det jo ens værste mareridt, at børnene ikke kommer hjem efter en glad aften i byen. At det så tilmed lader til at være en grusom forbrydelse, der ligger bag Mias forsvinden er slet ikke til at holde ud. Som mor, som kvinde, som menneske. Al kærlighed og trøst til familie og venner til de to unge,' skriver hun.

Her ses blomster ud for Vesterbro 99 i Aalborg, hvor Mia Skadhauge Stevn på videoovervågning sidst er set i live. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses blomster ud for Vesterbro 99 i Aalborg, hvor Mia Skadhauge Stevn på videoovervågning sidst er set i live. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Her henviser hun foruden Mia Skadhauge Stevn til den anden unge aalborgenser Oliver Ibæk Lund, der forsvandt samme weekend, og som torsdag blev betragtet omkommet af politiet efter flere dages eftersøgning.

Men også flere mænd, har de seneste dage reageret på det formodede drab på Mia Skadhauge Stevn. En af dem er tv-vært Peter Ingemann, der kommer med en opsang til sit eget køn.

'Vi skal alle være meget meget mere opmærksomme på den vold, der begås mod kvinder. Og vi mænd har et særligt ansvar. Volden begås næsten udelukkende af mænd,' skriver han, inden han deler en række råd:

'Vi mænd skal tale meget mere om problemet og den frygt, der er for at sætte en ny norm – for volden starter altid i det små. Vi skal fordømme ethvert tilløb og accept af vold. Også at sige: 'Hold din kæft!' til en bøvet og urimelig mand. Konkret skal vi også være mere opmærksomme ude i bylivet og hjælpe, gribe ind hvis vi ser nogen i nød. Spørge en kvinde der står alene, om man skal blive ved siden af indtil taxaen eller bussen kommer – men spørg varsomt. Og grib naturligvis altid ind, hvis et overfald sker – tænk ikke på dig selv,' skriver han på Instagram.

Tv-vært Peter Ingemann. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tv-vært Peter Ingemann. Foto: Søren Bidstrup

'Og få så sat de kameraer op. Uden et tilfældigt kamera i Aalborg var politiet ikke kommet på sporet af bilen i denne sag.'

Også DJ og radiovært Dan Rachlin sender tanker til Mia Skadhauge Stevns familie, venner og pårørende og kommer samtidig med et velmenende råd. Modsat Peter Ingemann er hans løftede pegefinger dog til de unge kvinder frem for mændene. Og det har vakt en del furore.

'Sæt jer ALDRIG ind i en bil til en fremmed mand, du ikke kender til eller kan få identitet på, på stedet,' skrev han onsdag på Facebook, men måtte senere understrege, at det ikke var skrevet for at victimblame – altså at insinuere, at det var Mia Skadhauge Stevns egen skyld, at hendes bytur endte så grusomt, som den gjorde.

Netop fænomenet victimblaming beskrev B.T. torsdag efter, at artikler om Mia Skadhauge Stevns forsvinden havde fået Facebook-brugere i hobetal til at kommentere den unge kvindes påklædning og alkoholindtag.

Flere borgere har i løbet af et stykke tid lagt blomster på Vesterbro for savnede Mia Skadhauge Stevn samt 21-årige Oliver, der ifølge politiet menes at være faldet i Limfjorden. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Flere borgere har i løbet af et stykke tid lagt blomster på Vesterbro for savnede Mia Skadhauge Stevn samt 21-årige Oliver, der ifølge politiet menes at være faldet i Limfjorden. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men det er bestemt ikke sådan, man forhindrer lignende hændelser i at finde sted i fremtiden, fortæller Morten Emmerik Wøldike, chefkonsulent og teamleder for køn og ligestilling ved Institut for Menneskerettigheder.

»Vi har et problem med, at mænd dræber kvinder i Danmark. Dét skal vi gøre noget ved og forhindre, at det sker – vi skal ikke sige, at kvinder skal rette ind og ændre deres adfærd,« siger Morten Emmerik Wøldike og tilføjer:

»Der er intet forkert i det, den her unge kvinde har gjort.«