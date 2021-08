Trommeslageren Pete Parada, der siden 2007 har været en del af rockbandet The Offspring, er nu fyret, fordi han nægter at lade sig vaccinere.

»Det er blevet besluttet, at jeg ikke er sikker at være omkring i studiet og på tour,« skriver han i et længere Instagramopslag, hvor han forklarer sine grunde til ikke at modtage vaccinen.

Ifølge Parada er det forbundet med for stor en risiko, da han siden barndommen har lidt af tilfælde af Guillain-Barré syndromet (GBS), hvilket blev tilføjet som en meget sjælden bivirkning til vaccinen 22. juli.

GBS kan forårsage en nervebetændelse og kan resultere i blandt andet muskelsvaghed og vanskeligheder ved at gå – og i værste fald medføre lammelse.

Selvom det kun er få, der oplever varige skader af GBS, er den 47-årige trommeslager altså ikke villig til at løbe den risiko.

På Instagram modtager han stor støtte fra andre musikerkolleger.

»Ubegribeligt, at du overhovedet skal forklare dig selv – men det er der, vi er. Alt det bedste«, lyder det fra Charlie Engen, der er trommeslager i bandet Five Finger Death Punch.

Også Yesod Williams, som er trommeslager i bandet Pepper, kommenterer på opslaget: »Respekt, min bror!«

I opslaget fremgår det ikke, hvorvidt Paradas exit er permanent, men det lader ikke til, at der er uvenskab bandet imellem.

»Jeg har ingen negative følelser omkring mit band. De gør, hvad, de mener, er bedst for dem, mens jeg gør det samme. Jeg ønsker hele Offspring-familien det bedste!«, skriver han.