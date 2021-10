For kun en måned siden stod han glad og smilende og tog imod en Emmy for sit arbejde med den kendte Netflix-serie ‘Bridgerton’.

Men nu er den 53-årige hår- og makeupartist Marc Pilcher død af corona, skriver Daily Mail.

»Det er en tragedie, at han er død så ung, når han stadig havde så meget, han kunne udføre,« skriver den irske skuespillerinde Nicola Coughlan, der spiller Penelope Featherstone i den populære tv-serie, på Twitter.

I samme ombæring opfordrer hun folk til at blive vaccineret.

Ifølge Daily Mail menes det, at Picher havde fået sine to vaccinestik, hvilket dog altså ikke var nok til at holde corona fra døren.

Marc Pilcher havde arbejdet som stylist i tv-branchen siden 2003, og blev i 2018 nomineret til en oscar for sit arbejde med filmen ‘Mary, Queen of Scots’ med Saoirse Ronan i hovedrollen.

Han har desuden arbejdet på filmen 'Star Wars: Episode IX' samt på tv-serien ‘Downton Abbey’, inden han altså fik jobbet med at style hår og makeup på ‘Bridgerton’-skuespillerne.

Og det var ikke verdens nemmeste opgave. Serien foregår i en moderne version af den såkaldte regency-periode, hvor stort hår var populært.

Flere kollegaer fra blandt andet ‘Bridgerton’ har også skrevet mindehilsner på Twitter om Pilcher.

»Hvil i fred kære ven. Jeg vil elske dig foreviget og holde dig sikkert i mit hjerte for altid,« skriver hårstylistassistenten fra Bridgerton, Lynda J. Pearce.