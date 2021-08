Den er god nok.

'Bridget Jones Diary'-skuespillerinden Renée Zellweger og tv-personligheden Ant Anstead danner par.

Det bekræfter 42-årige Ant Anstead nu endelig efter flere måneder med rygter om deres to kendisser forhold til hinanden.

Det skriver People.

»Hør her … Alle har vidst, at Renee og jeg er kommet tæt på hinanden, selvom vi har forsøgt at holde det hemmeligt,« siger han.

»Men uheldigvis blev der taget nogle billeder af os, som blev delt med offentligheden,« fortsætter han og hentyder til nogle paparazzobilleder fra juli, der blandt andet blev bragt af ET Online.

Ant Anstead bekræfter, at han og Renée Zellwegers danner par. Foto: VALERIE MACON Vis mere Ant Anstead bekræfter, at han og Renée Zellwegers danner par. Foto: VALERIE MACON

På et af billederne kunne man blandt andet se de to omfavne hinanden i et kys på stranden i Californien.

Ant Anstead og den ti år ældre Renée Zellweger mødte hinanden i juni under optagelserne til Ant Antsteads program 'Celebrity IOU Joyride'.

På daværende tidspunkt var Ant Anstead stadig i gang med at blive skilt fra sin ekskone, Christina Haack, som han har en et år gammel søn med.

Selvom Ant Anstead nu endelig bekræfter, at han og Renée Zellweger er kærester, så afviser han at give yderligere detaljer.



Det er derfor uvist, hvornår kærligheden mellem dem for alvor begyndte at blomstre.