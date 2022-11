Lyt til artiklen

De var et af de mest debatterede par, da Katherine Diez og klimaminister Dan Jørgensen stod frem som kærester.

De fleste fik et indblik i deres parforhold, da de to flyttede sammen og delte et billede af, at de rykkede deres bogreoler sammen.

Men kærligheden holdt ikke, og i 2022 skrev Katherine Diez på Instagram, at de var gået fra hinanden.

'Livet går ikke altid, som man håber og tror. Heller ikke for os,' lød det.

I et stort interview med Zetland fortæller litteraturanmelderen, hvad der egentlig lå til grund for, at de to ikke længere fungerede som par.

»Dan og jeg havde sindssygt meget at tale om, og vi havde det enormt sjovt. Men der er enormt meget omkring det at være minister og en kæreste til en minister, som ikke er sjovt. Altså, som simpelthen bare er fucking nederen. Fordi man ikke er almindelige mennesker. Fordi man ikke kan leve almindeligt. Der er mange ting, du ikke kan gøre. Der er mange ting, man skal tænke over hele tiden. Og det var jeg ikke god til,« fortæller hun i interviewet.

Ifølge Katherine Diez var der stort spot på alt, hvad hun foretog sig, og hun havde en følelse af at skulle være mere påpasselig, fordi hun dannede par med en minister.

Derfor begyndte litteraturanmelderen efter eget udsagn at skrue ned for sig selv og oplevede at få angstanfald.

Oplevelsen gjorde hende klar over, at det at være 'ministerfrue' ikke var noget for hende.

Debattøren følte sig begrænset, og det var ifølge hende med til, at hun i en periode mistede sig selv.

Efter bruddet med Dan Jørgensen stod hun i sommer frem med kæresten Adam Price.

De to har siden dannet par.

Katherine Diez og Adam Price ankommer på den røde løber til uddeling af filmprisen Svend Prisen i Krøyers Have i Svendborg, onsdag den 31. august 2022.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Katherine Diez og Adam Price ankommer på den røde løber til uddeling af filmprisen Svend Prisen i Krøyers Have i Svendborg, onsdag den 31. august 2022.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Katherine Diez fik en del spørgsmål, da hun blev tilbudt jobbet som jurymedlem i det prestigefyldte Prix du livre, fordi Adam Price havde været formand for juryen året før.

B.T. kunne på daværende tidspunkt afsløre, hvordan Katherine fik jobbet.

