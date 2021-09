Hvis man kommer forbi Janni og Karsten Rees palæ på Vedbæk Strandvej, så skal man ikke bekymre sig om den røg, der står op fra haven.

Den skyldes bare, at den 76-årige rigmand udryddede et hvepsebo i går.

»Vi er ved at få gravet jord ud ved siden af huset, og Karsten hjælper havemanden, fordi han elsker at gå og rode i haven,« starter Janni Ree sin forklaring til B.T.

»Gartneren tager så et spadestik, og så vrimler det op med hvepse. Han bliver stukket og bliver så dårlig, at han må tage hjem,« fortsætter forsidefruen.

Derfor valgte Karsten Ree altså at tage sagen i egen hånd.

»Så Karsten hældte simpelthen benzin ned i hvepseboet og satte ild til det,« fortæller Janni Ree og kan ikke lade være med at grine.

»Det røg voldsomt, da jeg kom hjem, og det ryger stadig. Naboerne må tro, der har været brand her! Det er heldigt, at det ikke har forgrenet sig hen til huset!«

Røgen fra det afbrændte hvepsebo stiger stadig op fra haven bag Janni og Karsten. Foto: Privat Vis mere Røgen fra det afbrændte hvepsebo stiger stadig op fra haven bag Janni og Karsten. Foto: Privat

Sådan bør du gøre i stedet

Benzinafbrænding er heller ikke vejen frem, hvis man spørger Claus Schultz, formand for Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Rentokil.

Specielt i en tid som nu, hvor hvepseboerne har vokset sig kæmpe store, og hvepsene er »arbejdsløse, fordi larverne er væk, og derfor er enormt irriterende.«

Claus Schultz fortæller derfor, at man først og fremmest skal være forsigtig.

Man bør iføre sig tykt tøj og handsker samt dække sit ansigt til, før man giver sig i kast med at fjerne eller udrydde et hvepsebo.

»Man tager en stor sort sæk rundt om hvepseboet om aftenen og skraber det af. Så lukker man til, og så kan man komme posen i fryseren i fire døgn eller dræbe hvepsene øjeblikkeligt med et insektmiddel, der indeholder pyrethril. Hvis det er som spray, skal man blive ved indtil, der ingen summen er mere,« understreger foreningsformanden.

Synes du, det er okay at futte et hvepsebo af?

Det er dog ikke vigtigt at få fjernet hvepseboet, hvis man kan slå hvepsene ihjel uden. Så vil boet nemlig dø hen af sig selv. Men Claus Schultz anbefaler gerne, at man putter hvepseboet i fryseren, så man efterfølgende kan skære boet op og se den smukke arkitektur indeni.

Hvis man ikke selv har mod på at udrydde et hvepsebo, så kan man i stedet ringe til autoriserede skadedyrsbekæmpere og få dem til at gøre arbejdet, tilføjer Claus Schultz.

En løsning, som Janni Ree selv ville have valgt – fremfor Karsten Rees røgfyldte benzinmetode.

»Man kunne godt have gjort det på en mere human måde, men Karsten hader hvepse – hvis jeg havde været hjemme, så havde jeg ringet til Rudersdal Kommune. Det har jeg gjort før, men det koster penge, så det fik jeg selv lov til at betale,« siger Janni Ree med et grin.

Karsten Ree havde dog sine grunde til at vælge benzinmetoden.

»Fordi de stikker, og de overfaldt havemanden,« forsvarer rigmanden sig med et grin til slut.