I sidste uge kunne Janni Ree afsløre, at hun havde fået et nyt job som frontfigur for et kasino.

Ikke mindst fortalte den 51-årige 'Forsidefruer'-deltager, at hendes mand, den 76-årige erhvervsmand Karsten Ree, blev »kastet af« som mulig investor. Nu fortæller Karsten Ree selv til B.T., hvorfor han blev vraget af den virksomhed, hans kone snart er medejer af.

»Det var oprindeligt tanken, at jeg skulle være ejer, men det blev det ikke til. De valgte anden side. Sandsynligvis har de betingelser, jeg har haft, været lidt for skrabede,« mener Karsten Ree.

I stedet kom pengemanden hos VinderCasino.dk til at hedde Peter Frithjof Bang.

Han er barnebarn af B&O-koncernens ene stifter og stifter af it-virksomheden Navision, der tilbage i 2002 blev solgt til Microsoft for 11 milliarder kroner.

For både Janni Ree og Karsten Ree har nu forklaret, at Karsten Ree og onlinekasinoets stifter ikke kunne blive enige om præmisserne, hvis han skulle have været hovedinvestor i konens nye arbejdsplads.

Men heldigvis har det ikke skabt sure miner på hjemmefronten hos ægteparret.

»Overhovedet ikke, jeg ønsker hende alt det bedste,« lyder det med et smil fra den 76-årige rigmand.

Janni Ree havde dog gerne haft Karsten Ree med i den virksomhed, hun lige nu er i gang med processen om selv at blive medejer af. Men det har været en beslutning udenfor hendes kontrol.

»Da vi startede, ville jeg jo rigtigt gerne have haft min mand med, men jeg kan også godt se, at Karsten på længere sigt også har nogle børn, der gør tingene mere komplicerede,« fortæller Janni Ree.

Den forklaring genkender hendes mand da også.

»De kan have tænkt, at ham kender vi og så videre, men han er jo ikke født i går, så hvis han ikke er der så meget længere, så sidder vi med en børneflok, vi ikke kender. Det kunne være på den baggrund,« uddyber Karsten Ree.

»Det kan være det, og der kan være andre grunde også. Jeg har selv en idé om, at de betingelser, jeg havde krævet, de var lidt for barske, og så valgte de en anden.«

Janni Ree er dog med sit nye arbejde også forberedt på en dag at skulle klare sig uden sin 25 år ældre ægtemand.

»Hvis Karsten nu går hen og dør, så er det jo fint, at jeg også har noget, jeg kan komme videre med, uden jeg behøver at være involveret i ham og hans familie,« slutter hun.