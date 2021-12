Den amerikanske rapstjerne Kanye 'Ye' West bliver i disse dage hyldet som en vaskeægte julemand i sin hjemby Chicago.

Den 44-årige rapper har nemlig været i gavehumør, og det kan mærkes på en af byens skoler, hvor han har doneret intet mindre end 4.000 julegaver.

Det skriver People.

Gaverne består af forskellige stykker legetøj og skal bruges til begivenheden 'Toys for Englewood', som finder sted på en af Chicagos skoler.

Her kan udsatte familier komme og få et måltid mad samt en lille julegave til børnene.

Ifølge Stephanie Coleman, som er formand for området, hvor begivenheden skal foregå, er Kanyes gestus noget ganske særligt, de ikke vil være foruden:

»Jeg er så stolt over, at Kanye reagerer på vores anmodning om at hjælpe børnene fra Englewood og omegn,« fortæller Stephanie Coleman og fortsætter:

»Han er ikke fremmed for vores samfund. Hans tilstedeværelse har altid kunnet mærkes i vores kvarterer, og han elsker at besøge os, men denne jul, har han virkelig været vores moderne julemand,« sagde hun til mediet abc7chicago.

Det er dog ikke første gang, at Kanye West er trukket i spenderbukserne, når det handler om donationer og julegaver.

Tilbage i foråret 2020 donerede rapstjernen ligeledes et stort beløb til velgørenhedscentrene 'We Woman Empowered' samt 'The Dream Center', som var økonomisk påvirkede af coronasituationen.

Herudover har han desuden flottet sig flere gange med vilde gaver til sin tidligere hustru Kim Kardashian, hvor han blandt andet har forkælet hende med en splinterny Mercedes Maybachs til en værdi af seks millioner kroner samt specialdesignede designertasker.