I 2008 mistede Kandis-forsanger Johnny Hansen sin hustru Helle Bekhøj, som 41 år gammel begik selvmord.

Og den dag i dag sidder smerten og vreden over tabet fortsat i ham.

Det fortæller han ifølge Her&Nu i den kommende dokumentarfilm 'Kandis for livet'.

»Jeg synes ikke, at vi havde fortjent at skulle havne der. Den smerte, hun påførte vores piger, den er utilgivelig, og jeg kommer ikke på hendes gravsted,« siger Johnny Hansen.

Parret har de to døtre, Cecilie og Caroline, som dengang i 2008 var 15 og 12 år gamle.

»Det er ikke måden at gøre det på, og det er tarveligt,« uddyber Johnny Hansen.

Han fortæller også, at han ikke vidste, hvor dårligt Helle Bekhøj havde det, da hun udadtil lignede havde det godt.

I den sidste hilsen, hun sendte til ham, skrev hun, at hun ikke syntes, de var gode nok til at tale sammen i de dybere samtaler.

Musikeren har aldrig været bange for at tale åbent om den sorg og chok det var så pludseligt at miste hustruen.

»Minderne kan komme pludseligt. De kan komme, når jeg går gennem stuen en tilfældig eftermiddag. Det var jo her, vi sad, da vi snakkede om et eller andet vigtigt. Vores planer. Drømme. Så sker det, at det gør ondt,« sagde Johnny Hansen til B.T. i 2012.

Han har sidenhen fundet kærligheden igen med Gitte Mogensen. De to fik i 2012 sønnen Niklas, og i 2014 blev de gift.