Til den spanske filmfestival, San Sebastian, fik Johnny Depp overrakt en hæderspris for sit lange arbejde som skuespiller.

Den anledning brugte han til at rase imod den såkaldte cancel culture, som han selv har følt, har holdt ham ude i kulden professionelt, efter han tidligere i år tabte en injuriesag mod det britiske medie The Sun, der dermed fik rettens ord for, at de måtte kalde den 58-årige skuespiller for hustrumishandler på forsiden efter voldsanklagerne fra hans ekskone, Amber Heard.

Pressemødet forud for prisoverrækkelsen brugte Johnny Depp til at rase over, at Hollywood havde ændret sig.

»Det er så meget ude af kontrol nu, at jeg kan love jer, at ingen er sikre. Ikke en eneste af jer. Så længe nogen er villige til at sige en sætning. Det kræver kun én sætning, og så er gulvtæppet revet væk,« lød det fra 'Pirates of the Caribien'-stjernen.

Skuespillerparret Johnny Depp og Amber Heard blev gift i 2015 og skilt året efter. I 2018 beskyldte Amber Heard indirekte Depp for hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i Washington Post. Hun nævnte ikke hans navn, men The Sun kaldte Depp for 'hustrumishandler' på forsiden. Det fik Depp til at anlægge en injuriesag mod mediet. Han endte dog med at tabe sagen, da det blev fundet beviseligt, at Depp faktisk havde været en hustrumishandler. Nu afventer han sin injuriesag mod Amber Heard for klummen, der startede det hele. Foto: ROBYN BECK Vis mere Skuespillerparret Johnny Depp og Amber Heard blev gift i 2015 og skilt året efter. I 2018 beskyldte Amber Heard indirekte Depp for hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i Washington Post. Hun nævnte ikke hans navn, men The Sun kaldte Depp for 'hustrumishandler' på forsiden. Det fik Depp til at anlægge en injuriesag mod mediet. Han endte dog med at tabe sagen, da det blev fundet beviseligt, at Depp faktisk havde været en hustrumishandler. Nu afventer han sin injuriesag mod Amber Heard for klummen, der startede det hele. Foto: ROBYN BECK

Han lagde heller ikke skjul på, at han ifølge sig selv var en uskyldig mand, der har betalt en urimelig pris for anklagerne imod ham.

»Jeg har ikke gjort noget, jeg laver bare film,« lød det fra skuespilleren.

Voldsanklagerne fra Amber Heard – der er udskudt til at blive behandlet som en injuriesag i retten til april næste år – har allerede kostet Johnny Depp en rolle.

Rollen som den onde troldmand, Gellert Grindelwald, i den kommende 'Fantastiske skabninger'-film blev nemlig overtaget af danske, Mads Mikkelsen, som følge af Depps tabte retssag mod The Sun, der fandt det beviseligt, at hans forhold til Amber Heard havde været voldeligt.

Johnny Depp modtager sin hæderspris på den spanske filmfestival San Sebastian - en prisoverrækkelse, der er blevet bredt kritiseret. Foto: ANDER GILLENEA Vis mere Johnny Depp modtager sin hæderspris på den spanske filmfestival San Sebastian - en prisoverrækkelse, der er blevet bredt kritiseret. Foto: ANDER GILLENEA

Af samme grund har der været mange klager over, at filmfestivalen San Sebastian overhovedet har valgt at hædre Johnny Depp med den såkaldte Donostia-pris.

Ikke mindst Den spanske forening for kvindelige filmskabere, der fortsat protesterer og i en officiel udtalelse har kaldet prisoverrækkelsen for »et forfærdeligt signal til offentligheden«.