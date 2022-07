Lyt til artiklen

I sidste måned var Johnny Depp på besøg i Danmark.

Den 59-årige skuespiller turnerer nemlig for tiden rundt i Europa som særlig gæst til rocklegenden Jeff Beck, og på fredag udgiver de to det fælles album '18'.

Her har Johnny Depp selv skrevet to af sangene, og i en af dem langer han ud efter ekskonen Amber Heard, kan The Sunday Times afsløre.

Sangen har fået titlen 'Sad Motherfuckin' Parade'.

Johnny Depp og Amber Heard har beskyldt hinanden for at have været voldelige i deres tidligere forhold. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Johnny Depp og Amber Heard har beskyldt hinanden for at have været voldelige i deres tidligere forhold. Foto: Ritzau Scanpix

»Jeg tror, du har sagt nok for en motherfucking nat,« synger Johnny Depp på den kommende udgivelse.

»Du sidder der som en hund med syv års kløe. Hvis jeg havde en skilling, ville den ikke nå din hånd,« lyder det videre.

Det er altså svært ikke at se det som en reference til den nyligt afsluttede injuriesag mellem Johnny Depp og ekskonen Amber Heard, som han dannede par med for syv år siden.

Dommeren endte nemlig med at give Johnny Depp medhold i alle sine anklager om injurier og ret til en samlet erstatning på 15 millioner dollars fra ekskonen.

Amber Heards advokater har dog udtalt, at hun ikke har midlerne til at betale den tårnhøje millionsum.

Tværtimod har hun tænkt sig at anke sagen, og for nylig krævede Heards juridiske hold, at sagen skulle gå om.

Amber Heard fik kun medhold i et af sine anklagepunkter mod eksmanden og blev tilkendt en mindre erstatning på to millioner dollar.

Jeff Beck gav koncert i Amager Bio tirsdag d. 28. juni 2022 - og med som special guest var skuespilleren Johnny Depp. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jeff Beck gav koncert i Amager Bio tirsdag d. 28. juni 2022 - og med som special guest var skuespilleren Johnny Depp. Foto: Bax Lindhardt

Johnny Depp har lavet to sange på det kommende album '18' med Jeff Beck, der har været tre år undervejs.

Udover 'Sad Motherfuckin' Parade' om Amber Heard er også førstesinglen 'This is a Song for Miss Hedy Lamarr' fra Johnny Depps hånd.

De fleste andre af numrene på skiven med den britiske guitarist er covernumre.