»Jeg stopper aldrig for nogen. Undtagen skolepatruljen. selvfølgelig.« Sådan lyder det afslutningsvist fra Jesper Buch i en ny kampagnefilm fra Rådet for Sikker Trafik.

I videoen ser man ham snakke i telefon og forklare om sin travle, travle hverdag. Og – som han selv siger – »der er fart på.« Først når han når til fodgængerovergangen, hvor en skolepatrulje står placeret, har han tid til at stoppe op.

»Jeg har selv to små børn, som går i skole, og jeg bor også på en vej, hvor jeg synes, de kører hurtigt. Så jeg vil godt være med til at fremme, at man lige tænker sig lidt om, når man har med skolepatrulje – og i det hele taget trafik – at gøre,« siger han til B.T. om samarbejdet.

Normalt er den kendte 'Løvens Hule'-figur nemlig ikke nem at få fat på, når det handler om deltagelse i diverse ting:

»Jeg siger nej til alt. Hver uge. Nej til foredrag, interviews, podcasts, radio og tv. Men lige nøjagtigt den her, den sagde jeg ja til, fordi jeg syntes, det var så charmerende, at det ville jeg gerne hjælpe dem med.«

I opslaget på hans Instagram, hvor han selv har delt videoen, fremgår det af billedteksten, at en tredjedel af børnene, der står skolepatrulje har oplevet, at voksne har opført sig hensynsløst. Eksempelvis er nogle af børnene blevet råbt af eller har fået fingeren. Teksten er ikke skrevet af Jesper Buch selv, men derimod kopieret fra det officielle opslag.

Selvom han ikke har set konkrete eksempler på ovenstående, så er det noget, der lægger den populære iværksætter meget på sinde.

»Når man afleverer børn på en skole, så er der i vinduet mellem klokken 7.30 og 8 virkelig, virkelig mange børn, så det er super vigtigt, at folk respekterer de områder enormt meget om morgenen,« fortæller han.

Jesper Buch fotograferet i sit hjem på Frederiksberg. Foto: Mathias Svold Vis mere Jesper Buch fotograferet i sit hjem på Frederiksberg. Foto: Mathias Svold

»Jeg tager nogle specielle sager engang imellem, som jeg gerne vil lægge navn til. Jeg vil gerne forsøge at gøre dagligdagen lettere for – i det her tilfælde – skolepatruljen, og det er så det, jeg har valgt at bruge en dag på at hjælpe dem med.«

Og selvom det er en sjældenhed, at Jesper Buch siger ja til kampagner som denne, så er det ikke noget, han fortryder. Tværtimod.

»Det er jeg sådan set glad for, for det har givet en masse delinger og enormt mange positive tilbagemeldinger. Så det er jeg sgu egentligt ret glad for, at jeg har været en del af.«

Også skuespillerinden Lise Baastrup, der slog igennem som skolelæreren 'Hjørdis' i TV 2-serien 'Rita', har lavet en film til kampagnen.