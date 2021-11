Efter 112 år er det slut med et konservativt styre på Frederiksberg.

I stedet for Simon Aggesen (K) på borgmesterposten bliver det fremover socialdemokraten Michael Vindfeldt, der skal styre slagets gang i kommunen.

Valgresultatet er ikke ligefrem drømmescenariet for 'Løvens Hule'-stjernen Jesper Buch.

Den 46-årige iværksætter og rigmand bor på Frederiksberg og har op til valget været yderst åben om, at han ønskede, at magten skulle forblive hos Det Konservative Folkeparti.

Jesper Buch fotograferet i sit hjem på Frederiksberg. Foto: Mathias Svold Vis mere Jesper Buch fotograferet i sit hjem på Frederiksberg. Foto: Mathias Svold

»Velfærd vokser hverken på træerne eller starter hos politikerne. Velfærd starter ved, at så mange som muligt står op hver morgen og vil gøre en forskel. Går den ekstra mil, innoverer, iværksætter, ansætter, skaber og i sidste ende får betalt skatter og afgifter, som derefter bliver administreret af for eksempel lokalpolitikere,« skrev han på Instagram inden valget.

»Det har Konservative gjort på Frederiksberg i over 100 år, og det syntes jeg sådan set, de skal blive ved med, for det gør de godt,« fortsatte han.

Selvom Jesper Buchs ihærdige forsøg på at overbevise folk om at stemme konservativt altså ikke var nok til, at partiet fik fingrene i borgmesterposten i yderligere fire år, så er rigmanden i forholdsvist fint humør, da B.T. fanger ham i kølvandet på valgresultatet.

»Det er da ærgerligt, men mit liv går videre,« siger han kort og kontant.

'Løvens Hule'-stjernen påpeger endvidere, at Det Konservative Folkeparti trods alt havde et godt valg, hvor de gik frem og fik hele 40,4 procent af stemmerne.

De 40 procent var dog altså som bekendt ikke nok til at afholde Michael Vindfeldt (S) fra borgmesterposten, da han konstituerede sig med De Radikale, SF og Enhedslisten.

»Når alt kommer til alt, så synes jeg, de (Konservative, red.) havde et flot valg,« lyder det fra Jesper Buch, som fortsætter:

»Men jo, selvfølgelig synes jeg, det er ærgerligt, ligesom alle andre konservative vælgere gør, men demokratiet har talt, og der er ikke noget at gøre.«



Allerede tirsdag eftermiddag tydede det på, at det så skidt ud for De Konservatives spidskandidat Simon Aggesen, som har været i vælten op til valget som følge af sin boligsag.



