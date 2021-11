Jens Gaardbo er igen at opleve på skærmen.

I DK4-programmet 'I ugens løb' skal han nemlig – som navnet antyder – gennemgå ugens begivenheder.

'Hvordan slap vi gennem ugen? Hvad står urokkeligt tilbage, og hvad bør glemmes i en fart?' er nogle af de spørgsmål, der rejses i programmet. Det skriver tv-kanalen på deres Instagram-profil og fortsætter:



'Med gæster, kommentarer og den skarpe vinkel. Men helst også med det muntre blik på ugens begivenheder, replikker og mærkværdigheder. Han lukker den forgangne uge. Og åbner den næste'.

Indtil videre er det seks programmer, Jens Gaardbo skal stå i spidsen for. Det bekræfter Steen Andersen, der er kommunikationsdirektør på DK4, over for B.T.

»Aftalen er, at det er året ud. Så skal man jo lige finde ud af, om det passer alle parter. Jeg tror, vi er glade for det og det håber jeg også, Jens er,« fortæller han og udelukker ikke, at der kan være tale om flere programmer på sigt.

Jens Gaardbo har ellers været mere eller mindre væk fra skærmen, siden han i december 2020 forlod jobbet på TV 2 News efter ni år som studievært.

Det gjorde han, da en intern undersøgelse af kulturen på tv-stationen viste, at han havde udvist dårlig dømmekraft i sin tid som nyhedschef for TV 2 Nyhederne. Et job, han havde fra 1997 til 2003.

Steen Andersen ser dog ingen problemer i at lade Jens Gaardbo indtage værtsrollen.

»Han har haft upassende opførsel for en lille menneskealder siden. Han har jo ikke gjort noget ulovligt,« siger han og fortsætter:

»Han har jo ikke fået en dom. Det eneste, han har gjort, er, at han har måttet forlade sit job fordi en eller anden intern undersøgelse kunne redegøre for, at han havde gjort noget, der var upassende.«

Han understreger, at tv-værten derved har »taget konsekvensen« og at DK4 er helt trygge ved ansættelsen.

»Det har vi ingen problemer med, og der er ingen af vores ansatte, der er betænkelige ved det,« fortæller Steen Andersen.

»Han er en dygtig journalist, og hvis han har gjort noget, der var upassende engang, så har han helt sikkert taget ved lære af det.«

I en sms til B.T. bekræfter Jens Gaardbo det nye værtsjob.

'Jeg er blevet spurgt, om jeg vil lave seks små udsendelser. Og det gør jeg så. Og så ser vi...,' skriver han.