Det er kun fire måneder siden, at deres søn, Jason King Derulo, kom til verden.

Men nu er det altså slut mellem sangeren Jason Derulo og skuespillerkæresten, Jena Frumes.

Det skriver han i et opslag på Twitter.

'Jena og jeg har besluttet at gå fra hinanden. Hun er en fantastisk mor, men vi føler, at det at være adskilt på dette tidspunkt giver os mulighed for at være de bedste versioner af os selv og de bedste forældre, vi kan være,' skriver han og beder folk respektere deres privatliv.'

Jena Frumes. Foto: Johannes EISELE

På trods af, at der i opslaget ikke bliver givet nogen specifik grund til bruddet, kan man spekulere i, hvorvidt det var en fælles beslutning.

For både Jason Derulo og Jena Frumes har fødselsdag 21. september, og få dage før deres split fejrede de den sammen i Aspen. Her dedikerede Jena Frumes et – nu slettet – opslag på Instagram til Jason Derulo med ordene:

'Du er det smukkeste, mest hårdtarbejdende, talentfulde, fjollede, kærlige menneske nogensinde. Du gør mig virkelig hel, og jeg er så taknemmelig for den kærlighed, vi deler. Du og vores mini gør mig til den lykkeligste pige i verden, og jeg kan ikke vente med at lave flere minder med jer,' og fortsatte:

'Jeg ved, jeg er en hård nød at knække, men du gør mig blød og accepterer mig for den, jeg er, og jeg er evigt taknemmelig for det. Skål for endnu et år! Jeg elsker dig så meget, for evigt.'