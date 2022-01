»Jason Derulooo!«

Det navn slipper man ikke for at høre, hvis man sætter et af den 32-årige musikers hits på. Men derfor kan navnet alligevel glippe – og det huer bestemt ikke Jason Derulo.

Ud på de små timer tirsdag har 'Savage Love'-sangeren nemlig overfaldet to mænd, efter den ene kaldte ham Usher i et hånende tonefald.

Det viser en video, som mediet TMZ er kommet i besiddelse af, og som du kan se øverst i artiklen her.

Jason Derulo (til venstre) brød sig ikke om at blive forvekslet med musikerkollegaen Usher (til højre). Vis mere Jason Derulo (til venstre) brød sig ikke om at blive forvekslet med musikerkollegaen Usher (til højre).

I videoen kan man se, hvordan et kortvarigt møde ved en rulletrappe på Las Vegas-hotellet ARIA hurtigt eskalerer.

Efter Usher-kommentaren stormer Jason Derulo hen og kaster sig over den ene unge mand, der ryger i gulvet af de mange slag mod ansigtet, før kasinoets sikkerhedsvagter får skilt de to fra hinanden.

Den anden mand skulle Jason Derulo ligeledes have overfaldet med slag i ansigtet.

Ifølge TMZ anmeldte de to mænd ikke overfaldet umiddelbart efter, selvom politiet blev tilkaldt til stedet. Derfor blev der heller ikke taget rapport af overfaldet.

Usher – øh, Jason Derulo – fik til gengæld en advarsel fra hotellet, som han blev eskorteret ud af.

Ifølge mediet Page Six blev han lagt i håndjern af politiet.

De to mænd slap med mindre skader i ansigtet, der ikke er krævede et besøg på hospitalet.