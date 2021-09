»Jeg føler, at det bliver mere og mere unødvendigt at gå i bad.«

Sådan lød det tilbage i august fra den verdensberømte skuespiller i et interview til Vanity Fair.

Og han havde intet imod at sætte flere ord på det, som de fleste fandt – og nok fortsat finder – en smule usædvanligt.

»Jeg er enig med Elvis Costello i, at høflighed og dårlig ånde ikke får dig nogen vegne i livet, så det har jeg styr på, men jeg synes samtidig også, at det kan gøre en helt masse godt for din hud ikke at gå i bad. Vi bliver naturligt rene af os selv,« sagde han således.

Men nu trækker Jake Gyllenhaal godt og grundigt i land.

Ifølge ham var bemærkningen om unødvendigheden af at gå i bad nemlig sarkastisk.

»Jeg ved ikke, hvad det handlede om. Jeg besvarede et spørgsmål, hvor jeg var sarkastisk og ironisk, og siden da har det fulgt mig,« sagde han ifølge Buzzfeed til en screening af hans kommende Netflix-film 'The Guilty'.

Her understregede han overfor tilskuerne, at han går regelmæssigt i bad.

»Desværre gik jeg også i bad, før jeg kom herhen. Det må I undskylde,« jokede skuespilleren.

Kendissers hygiejnevaner – eller mangel på samme – har det med at komme op i ny og næ.

Forud for Jake Gyllenhaals afsløring, havde parret Ashton Kutcher og Mila Kunis fortalt, at de kun vaskede deres børn, Wyatt og Dimitri på seks og fire år, når de kunne se tydeligt skidt på dem.

Kirsten Bill var også ude at sige, at hendes børn først blev vasket, når de lugtede. Hun var dog, ligesom Gyllenhall nu er, ude at kalde det en joke.