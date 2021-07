»Jeg var ikke den forælder, som gav mine nyfødte børn et bad. Aldrig nogensinde.«

Sådan siger den 37-årige skuespillerinde Milas Kunis i podcasten 'Armchair Expert', hvor også hendes ægtemand, Ashton Kutcher, medvirker.

Og heller ikke han er synderligt fortaler for at bade parrets to børn, der hedder Wyatt og Dimitri, og som er henholdsvis seks og fire år gamle.

»Vi bader dem kun, når der er snavs på dem. Ellers er der jo ingen pointe i det,« siger den 43-årige skuespiller i interviewet.

Arkivfoto af Mila Kunis og Ashton Kutcher med deres børn, der i dag er fire og seks år gamle. Foto: Tibor Illyes Vis mere Arkivfoto af Mila Kunis og Ashton Kutcher med deres børn, der i dag er fire og seks år gamle. Foto: Tibor Illyes

I interviewet afslører kendisparret også, at de heller ikke selv bader synderligt meget, da de mener, at det ødelægger kroppens naturlige olier.

Og disse udtalelser har i den grad fået ben at gå på det seneste døgns tid.

Her er det på sociale medier nemlig strømmet ind på med sjove kommentarer, vittigheder og memes, som gør grin med parrets tilgang til hygiejne.

Se et par eksempler herunder (artiklen fortsætter efter opslagene):

The classmates of Mila Kunis and Ashton Kutcher kids when their children walk into class pic.twitter.com/Y1ThCSH4aT — nena (@irenecaizamo) July 28, 2021

Ashton Kutcher: Do you mind if my wife and I sit here?

Random person: pic.twitter.com/nQN59PzibJ — Jessepe Jibbs (@Jessepe_Jibbs) July 28, 2021

Every time Ashton Kutcher and Mila Kunis family leaves the room! pic.twitter.com/VCengqJ5QV — Hardip Barot (@Hardip_nirvana) July 28, 2021

På trods af at mange altså laver sjov med Ashton Kutcher og Mila Kunis over deres tilgang til brusebade og afvaskning, så tyder det altså på, at kendisparret kan have fat i den lange ende.

Insider har nemlig talt med en børnelæge ved navn Daniel Ganjjian, som siger, at det er korrekt, at for mange bade ødelægger hudens muligheder for at producere naturlige olier.

»Vores krop producerer naturlige olier for at beskytte vores hud og hår, og det er godt at holde gang i de olier,« siger han til mediet.

Han siger også, at det ikke er nødvendigt at bade sine børn ligeså ofte, som man selv går i bad, men at det snarere kommer an på alderen og mængden af snavs.

En fingerregel er dog ifølge ham, at babyer skal bades to gange om ugen, mens de lidt ældre børn kan nøjes med et bad en enkelt gang om ugen – i hvert fald indtil de når puberteten.

»Som voksne tager vi typisk et bad en gang om dagen, fordi vi ikke vil risikere at lugte af sved, men små børn har ikke den samme kropslugt som os. Den træder først ind fra omkring 10-års-alderen,« siger han.

Han påpeger dog, at hvis ens børn godt kan lide at gå i bad dagligt, så er der ikke noget galt i dét.

Han anbefaler dog, at man i så fald dropper sæben og shampooen på nær fra en gang om ugen, således at børnenes hud ikke bliver tør og irriteret som følge af manglende kropsolier.