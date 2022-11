Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag mødte Jada op til Danish Music Awards.

Det var samtidig første gang, den 29-årige sangerinde med det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard, talte med pressen, siden hun i forrige uge blev gift i Las Vegas.

Her på den røde løber kunne sangerinden så røbe, at det var en ganske spontan beslutning, at hun og hendes gymnasiekæreste, Søren Damsbo-Svendsen, besluttede sig at blive gift, da de kørte igennem den amerikanske festby.

»Jeg kan bare sige, at det var en fantastisk dag – den bedste dag i mit liv!« slog Jada fast overfor B.T.

Så selvom ægteskabet ikke havde været planlagt længe i forvejen, så var det med stor succes.

Og af samme grund er det heller ikke usandsynligt, at bryllupssuccessen også skal gentages herhjemme i Danmark – og denne gang med gæster.

Forrige lørdag lagde Jada et par billeder op på Instagram, hvor hun iført brudeslør kysser sin mand foran drive-in kapellet A Little White Chapel i Las Vegas. Et sted, hvor en lang række stjerner som Frank Sinatra, Michael Jordan og Britney Spears er blevet gift igennem tiden.

Efterfølgende bekræftede Jadas pladeselskab, Universal Music, over for B.T., at sangerinden rigtigt nok var blevet gift.

Jada havde de samme handsker på til sit bryllup, som da hun ugen efter Las Vegas-vielsen optrådte i TV2s 'Vild med dans' - her stillede hun dog ikke op til interviews med pressen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Jada havde de samme handsker på til sit bryllup, som da hun ugen efter Las Vegas-vielsen optrådte i TV2s 'Vild med dans' - her stillede hun dog ikke op til interviews med pressen. Foto: Martin Sylvest

Jada har tidligere fortalt, at hun mødte Søren Damsbo-Svendsen da hun gik i gymnasiet i Næstved.

I starten var de bare venner, men efter et års tid blev Jada så forelsket i ham, at hun en dag spurgte ham, om ikke de skulle giftes.

Han ville hellere være venner, men efter et års kurtisering indså Søren, at de var bestemt for hinanden, og nu er de altså blevet gift.

Jada har desuden allerede stået i brudetøj én gang i år, da hun tidligere på året optrådte som brud i musikvideoen til Kesi-nummeret 'Skør for dig' fra hans seneste album, '30 somre'.