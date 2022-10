Lyt til artiklen

Det går meget godt for Jada.

Den 29-årige sangerinde, hvis borgerlige navn er Emilie Molsted Nørgaard, har ikke kun succes med sin musik, nu er hun også blevet gift med sin mangeårige kæreste Søren Damsbo-Svendsen.

Lørdag lagde Jada et par billeder op på Instagram, hvor hun iført brudeslør kysser sin mand foran drive-in kapellet A Little White Chapel i Las Vegas. Et sted, hvor en lang række stjerner som Frank Sinatra, Michael Jordan og Britney Spears er blevet gift igennem tiden.

I kommentarfeltet væltede det herefter det ind med lykønskninger fra kendte navne som Sofie Linde, Lukas Graham og Søren Rasted – sidstnævnte blev gift samme sted med Lene Nystrøm i 2001 – og mandag bekræfter Jadas pladeselskab, Universal Music, så over for B.T., at Jada er blevet gift.

Jada har tidligere i et interview med Alt for damerne fortalt, at hun mødte sin mand, da hun gik i gymnasiet i Næstved.

I starten var de bare venner, men efter et års tid blev Jada så forelsket i ham, at hun en dag spurgte ham, om ikke de skulle giftes.

Han ville hellere være venner, men efter et års kurtisering indså Søren, at de var bestemt for hinanden, og nu er de altså blevet gift.

Las Vegas-brylluppet kommer i kølvandet på et stort musikalsk år for Jada, hvor hun i foråret først udgav albummet 'Elements' med hit som 'Nudes', 'Dangerous' og 'I'm Back'.

Herefter spillede hun i sommer blandt andet en meget rost nattekoncert på Orange Scene under årets Roskilde Festival, og til november spiller Jada så sin største koncert til dato, når hun går på scenen i Royal Arena.

Jada har desuden allerede stået i brudetøj én gang i år, da hun tidligere på året optrådte som brud i musikvideoen til Kesi-nummeret 'Skør for dig' fra hans seneste album, '30 somre'.

