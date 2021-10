»Jeg skulle have tjekket det.«

Sådan lyder det fra instruktørassistenten, som overrakte den pistol til Alec Baldwin, som skuespilleren brugte til at skyde og dræbe filmfotografen Halyna Hutchins.

Det skriver New York Post, som har fået indsigt i nye dokumenter om den tragiske hændelse.

En hændelse, som fandt sted i sidste uge under optagelserne til filmen 'Rust'.

Her kom filmstjernen til at affyre pistolen i troen, at der ikke var tale om et skarpladt våben.

Ifølge det amerikanske medie har instruktørassistenten, som hedder David Halls, forklaret politiet, at det var ham, som gav Alec Baldwin pistolen i hænderne.

Han påstår endvidere, at han selv fik den overrakt af filmens våbenansvarlige, Hannah Gutierrez.

Instruktørassistenten erkender, at han selv burde have tjekket, om der var skarpladte patroner i hylsteret, inden han gav pistolen videre til Alec Baldwin, men indrømmer, at han ikke gjorde det.

Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke. Foto: Jim Weber Vis mere Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke. Foto: Jim Weber

Han har også fortalt politiet, at han husker at have set ammunition i våbnet, før han gav det til skuespilleren.

I sin afhøring er David Halls også blevet spurgt til de generelle sikkerhedsregler, hvor han svarer, at den våbenansvarlige normalt roterer tromlen for at vise ham, at der ikke er skarpladte patroner i hylsteret.

Han husker dog ikke, om den våbenansvarlige drejede tromlen i dette tilfælde.

»Jeg tjekker pistolløbet for at se, om der sidder noget i vejen, og for det meste er der ingen skarpladte patroner. Derefter åbner den våbenansvarlige kammeret og roterer tromlen for mig, hvorefter jeg råber: 'Kold pistol på settet',« siger instruktørassistenten.

Med 'koldt våben' understreges det, at der er tale om et sikkert våben uden ammunition.

De nye dokumenter fra politiet viser ifølge New York Post også, at Hannah Gutierrez tilsyneladende ikke har fortalt hele sandheden til politiet under efterforskningen.

I hvert fald har hun udtalt over for efterforskerne, at der slet ikke var skarpe patroner til stede på settet, men onsdag kom det frem, at politiet har fundet adskillige skarpe patroner under deres efterforskning.

»Lige nu forsøger vi at undersøge, hvordan de er endt på settet, for de burde ikke være der,« lød det i en udtalelse fra politiet onsdag.

Da Alec Baldwin skød med pistolen sad han på en kirkebænk og øvede en scene, som indebar, at han skulle pege pistolen direkte mod kameraet.

Ved en fejl gik pistolen dog af og ramte både Halyna Hutchins samt filmens instruktør, Joel Souza.

Halyna Hutchins blev 42 år. Foto: SWEN STUDIOS Vis mere Halyna Hutchins blev 42 år. Foto: SWEN STUDIOS

Mens Halyna Hutchins mistede livede som følge af den fatale ulykke, slap Joel Souza med livet i behold.

Politiet og anklagemyndigheden efterforsker stadig sagen og sagde onsdag, at de endnu ikke har udelukket, at nogen kan blive sigtet i sagen.

Alec Baldwin har selv udtalt følgende om den tragiske skudepisode:

»Der er ingen ord, der kan beskrive mit chok og min sorg over den tragiske ulykke, der dræbte Halyna Hutchins – en hustru, mor og dybt beundret kollega. Jeg samarbejder fuldt ud med politiet for at finde ud af, hvordan denne tragedie skete.«