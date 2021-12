På film er han kendt for sin rolle som Wolverine, der har et skelet af adamantium og kan hele selv fra vanskelige sår på få sekunder.

I virkelighedens verden er Hugh Jackman ramt af corona.

Tirsdag lagde han en video på det sociale Instagram, hvor han fortæller sine følgere, at han nu også er ramt af den verdensomspændende virus.

»Jeg synes bare, I skal høre dette fra mig. Jeg er testet positiv for covid,« siger han i videoen, hvor han er iført mundbind.

Måske virker Wolverine-evnerne alligevel en lille smule, for Hollywood-stjernen fortæller, at han kun har milde symptomer.

»Mine symptomer er ligesom en forkølelse. Jeg har kløe i halsen, og mine næse løber lidt, men ellers har jeg det fint,« siger han.

Hugh Jackman er udover at være kendt fra Marvelfilmene også en ihærdig Broadway-skuespiller.

To gange har han vundet en Tony Award. Når han er blevet rask, er det planen, at han skal medvirke i en genopførsel af musicalen 'The Music Man', når Broadway ventes at åbne i februar.