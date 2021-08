»Hej venner.«

Sådan indleder den berømte skuespillerinde Christina Applegate en række opslag på Twitter, hvori hun afslører, at hun lider af en uhelbredelig sygdom.

Den 49-årige film- og tv-stjerne er blevet diagnosticeret med sklerose, der er en kronisk sygdom, som selv hos yngre mennesker kan medføre betydelig invaliditet.

»For et par måneder siden blev jeg diagnosticeret med sklerose. Det har været en underlig rejse. Men jeg har haft så meget støtte fra folk, som, jeg ved, også fejler det her. Det er hårdt. Men som vi alle ved, så går livet videre,« skriver hun blandt andet.

Christina Applegate fortæller endvidere, at hun har en ven, der også lider af sygdommen, som har fortalt hende, at man automatisk kommer til at tage kampen op mod den.

»Og det er lige, hvad jeg har tænkt mig at gøre,« skriver hun og beder herefter folk om at respektere hendes privatliv i den svære situation.

Den amerikanske skuespillerinde har tidligere været diagnosticeret med brystkræft, men formåede at blive rask. Nu skal hun så kæmpe mod sklerose, som er en sygdom, der nedbryder dele af nervecellerne.

Det betyder, at nerverne ikke kan kommunikere ordentligt, og det viser sig i form af forskellige symptomer såsom føleforstyrrelser, nedsat muskelkraft, synsforstyrrelser eller balanceforstyrrelser.

Der er ingen kur mod sygdommen, men tidlig behandling ser ud til at kunne reducere eller forsinke udviklingen af den.

Christina Applegate har medvirket i en lang række film og tv-serier og har været nomineret til flere priser gennem årene. I 2003 vandt hun en Emmy for sin rolle i den verdenskendte serie 'Friends'.