Efter 18 års ægteskab besluttede Marie Sloma Qvortrup og journalist Henrik Qvortrup tilbage i 2020 at lade sig skille.

En hård omgang, som Marie Sloma Qvortrup netop har åbnet op om i et interview med Femina.

»De sidste år, inden vi blev skilt, var så fortvivlet, at jeg ikke kunne se mig ud af det. Jeg mistede glæden ved store dele af livet og fik rigtigt meget angst, og jeg havde svært ved at holde sammen på mig selv,« fortæller hun.

Parret lærte hinanden at kende for 20 år siden. To år senere blev de gift, og i 2004 fik de deres første barn ud af fire.

Men ægteskabet var ikke kun en dans på røde roser. Tværtimod.

Hen over årene gik det nemlig op for Marie Sloma Qvortrup, at hende og Henrik Qvortrup var et virkelig dårlig match, grundet deres forskellighed, og det skabte problemer på den lange bane for hende og hendes mentale helbred.

En af de ting, der gjorde, at parret valgte at gå hver til sit, var blandt andet, at Marie Sloma Qvortrup var gift med en yderst arbejdsom mand, som brugte stort set alle sine vågne timer på at arbejde.

For selvom hun understreger, at hun har stor respekt for ambitiøse mennesker, gav det hende alligevel en følelse af ensomhed, der senere blev til angst. Og det medførte komplikationer for forholdet.

Marie Sloma Qvortrup var konstant ramt af underskud og manglede kræfter til at gøre de ting, som var allermest nødvendige. Og en dag sagde hendes psykolog til hende, at hvis hun ville have det bedre, skulle hun skilles.

Skilsmissen var nemlig hendes vej til at redde sig selv, således hun kunne finde tilbage til sine værdier, fortæller hun til Femina.

I dag har Marie Sloma Qvortrup det meget bedre, og hun understreger overfor Femina, at angsten og ensomheden fortager sig, når man handler i overensstemmelse med sit hjerte.