Noget kunne tyde på, at en rystende sag om en forsvundet tv-vært og hans kæreste nu kan være opklaret.

I hvert fald melder det australske politi tidligt tirsdag morgen dansk tid, at man har fundet to lig.

Det skriver BBC.

De to lig er blevet fundet på en landejendom i byen Bungonia sydvest for Sydney, hvor efterforskere har ledt efter de to mænd – 26-årige Jesse Baird og 29-årige Luke Davies – siden weekenden.

Parret forsvandt i sidste uge. Luke Davies (venstre) og Jesse Baird (højre). Foto: Jesse Baird / Instagram Vis mere Parret forsvandt i sidste uge. Luke Davies (venstre) og Jesse Baird (højre). Foto: Jesse Baird / Instagram

»Vi er meget overbeviste om, at vi har fundet Luke og Jesse,« fortæller politikommissær Karen Webb fra NSW Police Force til medierne tirsdag.

Det var torsdag i sidste uge, at det australske politi indviede offentligheden i den mystiske – og tragiske – sag om tv-værten Jesse Baird og hans kæreste, Luke Davies, der arbejdede som steward.

I første omgang blev de meldt savnet under mistænkelige omstændigheder, men siden er en række grufulde detaljer blevet frigivet.

Blandt andet blev det efterfølgende meldt ud, at man havde fundet store mængder blod i tv-værtens hjem i Sydney-forstaden Paddington, og senere kom det frem, at politiet mistænkte, at han og kæresten var blevet dræbt, hvorefter deres lig skulle være blevet skjult.

Fredag tog sagen endnu en rystende drejning, da det kom frem, at en politibetjent havde meldt sig selv.

Der er tale om den 28-årige Beau Lamarre-Condon, som tidligere skal have dannet par med Jesse Baird.

Politiet mener, at den anholdte skal have brugt sin tjenestepistol til at begå drabene mandag i sidste uge, hvorefter han skal have skjult ligene.

Siden har man ledt efter de to mænd – og politiet har blandt andet fortalt, at den anholdte ikke har villet hjælpe.

Det har dog ændret sig nu.

Karen Webb fortæller i hvert fald ifølge The Guardian, at de to lig er fundet med hjælp fra den sigtede i sagen.

Vicekommissær Michael Fitzgerald oplyser derudover, at det er første gang, siden manden blev anholdt, at Beau Lamarre-Condon »frivilligt har fortalt os oplysninger«:

»Han (Beau Lamarre-Condon, red.) var imødekommende over for betjentene med hensyn til placeringen,« fortæller Fitzgerald om afhøringen af den mistænkte i Silverwater-fængslet i det vestlige Sydney.

De pårørende er underrettet, oplyses det.

Politiet oplyser derudover tirsdag morgen, at dykkere forinden havde afsluttet deres gennemsøgning af vandområder ved en anden ejendom i Bungonia, som blev gennemsøgt søndag.

Ligene blev fundet i et område omkring 20 minutter fra det oprindelige eftersøgningssted.