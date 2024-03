Forsvindingssagen, der har rystet Australien, har taget en grusom drejning.

Fredag morgen er en 28-årig politimand blevet sigtet for drab på tv-værten Jesse Baird og hans kæreste Luke Davies.

Det skriver flere australske medier.

Politiet kunne fredag offentliggøre, at man efter en test i parrets hjem, hvor man i første omgang fandt store mængder blod, nu kunne konstatere, at der var blevet affyret en pistol tilhørende en politimand.

Efterforskningen snævrede sig herefter ind på den 28-årige Beau Lamarre, der tidligere har været kærester med tv-værten Jesse Baird.

De to dannede par indtil for få måneder siden.

Efter tekniske undersøgelser kunne man finde frem til pistolen, der var blevet placeret hos politiet efterfølgende i et sikkerhedsskab.

Beau Lamarre, der også er en tidligere kendisblogger, meldte sig selv til politiet.

Han ankom til retten kort tid efter sammen med to politifolk.

Ifølge The Guardian, der var til stede, var han udtryksløs og blinkede langsomt, mens han så sig omkring i retten.

Beau Lamarre søgte ikke om kaution, og retssagen er sat til at begynde 23. april.

Politiet har stadig ikke fundet ligene af de to mænd, som Beau Lamarre menes at have skudt.

De søger nu efter en hvid varevogn, som de mener, der har været brugt til at transportere ligene og 'skaffe dem af vejen'.

Den 28-årige har ikke hjulpet politiet med at lokalisere kroppene.

Politichef Daniel Doherty har udtalt sig i forbindelse med sagen.

»Ud fra beviserne er vores opfattelse, at vi tror, at både Luke og Jesse var i huset i Paddington og på et tidspunkt kommer den hvide varevogn, der angiveligt er brugt til at transportere deres kroppe til en anden lokation.«

»Det er derfor, vi er meget optagede af at finde ud af, hvor denne lokation er. Det er vigtigt, at vi får sat bevægelserne i system, så vi kan finde ligene.«

Familierne til de to mænd er ifølge politichefen 'ødelagte' over de grufulde nyheder.

Parret har været forsvundet siden mandag. Foto: Instagram/Jesse Baird Vis mere Parret har været forsvundet siden mandag. Foto: Instagram/Jesse Baird

Beau Lamarre har ligesom Jesse Baird været et kendt navn i Australien.

Han har interviewet flere store stjerner – heriblandt Selena Gomez og Miley Cyrus.

Han blev også kendt i 2014, hvor han til en Lady Gaga koncert i Sydney smed en seddel op til popstjernen, hvor han sprang ud som homoseksuel.

Senere blev han inviteret backstage for at møde stjernen.

Beau Lamarre har interviewet flere kendte. Foto: Instagram Vis mere Beau Lamarre har interviewet flere kendte. Foto: Instagram

Det var torsdag aften, at politiet i Australien fortalte, at man mente, der var en tredje person involveret i kæresteparrets forsvinden.

Naboer havde mandag hørt råb fra Jesse Bairds hus i Paddington, men det var først onsdag, at familien blev bekymrede over ikke at have hørt fra dem og meldte dem savnet.

Her kom politiet til Jesse Bairds hus og opdagede den store mængde blod, der ledte dem til at tro, der var tale om en kriminel hændelse.

Siden blev affekter fra begge mænd fundet i en skraldespand 30 kilometer fra deres hjem.

Der var blod på både tøj, nøgler og kreditkort.

Politiet skal nu i gang med at samle beviserne sammen, inden retssagen mod Beau Lamarre begynder i april.