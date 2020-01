Hollywoodstjernen Gwyneth Paltrows nye Netflix-serie har ikke engang haft premiere endnu, men alligevel bliver den allerede nu slagtet af eksperter.

Serien hedder 'The Goop Lab' og handler om den 47-årige skuespillerindes livstilsbrand Goop, der sælger alt fra eksorcismer og healende krystaller til dildoer, som hævdes at have en gavnlig effekt.

Gwyneth Paltrow er gentagende gange blevet kritiseret for sine livstilsråd, som kritikere påstår, hun ikke har videnskabelige evidens for, men kritikken er nu vokset gevaldigt, fordi traileren for hendes kommende serie udkom mandag.

Det skriver blandt andre NBC News og CNN.

'Det mest skræmmende ved den (traileren, red.) er ordet 'laboratorie', hvilket indikerer, at der har foregået en eller form for forskning, hvilket de ikke har hos Goop,' skriver forfatteren Amanda Rosenberg på Twitter, før hun kalder serien for 'en trussel mod folks helbred'.

Det norske medie Dagbladet har talt med skribenten Gunnar Tjomlid, som har et kendskab til Gwyneth Paltrows virksomhed, og han er også bekymret.

»Der er to ting, jeg lægger mærke til i traileren. Den ene er, at de forsøger at fremstille det som om, at de ikke forstår folks skepsis, og den anden er, at de påpeger, at de har snakket med fagpersoner,« siger han til mediet og fortsætter:

»Du kan altid finde en eller anden fagperson, som siger god for det, du sælger, uanset hvor skørt, det er.«

På trods af kritikken kan Gwyneth Paltrow smile hele vejen ned til banken. Hendes virksomhed Goop er nemlig vurderet til at være mere end 1,5 milliarder værd. Foto: Dimitrios Kambouris

Allerede i 2015 fik skuespillerinden stor opmærksomhed, fordi hun begyndte at anbefale kvinder at dampe deres vaginaer med bynkedamp.

En 'behandling', der angiveligt skal balancere kvinders hormoner, men som eksperter har advaret imod, da den kan forstyrre den naturlige pH-værdi i underlivet samt føre til brandsår.

Derudover måtte Goop i 2018 betale 145.000 dollars i et forlig, efter de havde påstået, at man kunne opnå øget seksuel energi ved at indsætte et jadeæg i skeden, og at deres drik 'Inner Judge Flower Essence Blend' modvirker depression.

Ifølge Gunnar Tjomlid er det yderst problematisk, at Gwyneth Paltrows serie forsøger at fremstille hende og hendes kollegaer som modige kvinder med et åbent sind.

»De fremstiller dem som modige, fordi de tør teste kontroversielle behandlinger, som den etablerede videnskab har afvist og fundet ud af ikke virker.«

På de sociale medier er krikken fra eksperter ligeledes enorm.

Sundhedsjuristen Timothy Caulfield kritiserer blandt andet Netflix for at 'bidrage til at sprede fejlagtig information, der er skadelig', mens arkæologen Sarah Parcak kalder serien for en omgang 'pseudovidenskabelig affald'.

CNN har forsøgt at få en kommentar fra Netflix omkring, hvorfor de har valgt at lave en serie om så kontroversiel en virksomhed, men streaminggiganten har afvist at deltage i et interview.

Goop har dog givet det amerikanske medie en skriftlig kommentar til kritikken.

'Det er en skam, at mange af de ting, som Goop diskuterer - såsom en kvindes seksuelle helbred - bliver betragtet som kontroversielle, når målet er at fremme denne kultur,' skriver en talsperson fra firmaet og fortsætter:

'Mange af de eksperter, der bliver interviewet i serien, er læger og forskere fra ledende medicinske institutioner, hvilket folk vil blive klar over, når de rent faktisk ser serien.'

Det er ikke første gang, at Goop kaster sig ud i et samarbejde med en stor partner.

I 2018 indgik virksomheden for eksempel et samarbejde med forlaget Condé Nast, som blandt andet ejer magasinerne Vogue og Vanity Fair.

Samarbejdet skulle blandt andet ende ud i en magasin-version af Goops hjemmeside, men samarbejdet mellem de to parter sluttede efter blot et par måneder, fordi Condé Nast krævede, at Goop faktatjekkede alle oplysningerne, inden magasinet kunne blive publiceret.

På trods af den massive kritik tyder det ikke på, at Gwyneth Paltrow skal bekymre sig om at få smør på brødet. Goop vurderes nemlig til at have en værdi på over 1,5 milliarder kroner.

Gwyneth Paltrows serie har premiere den 24. januar på Netflix.