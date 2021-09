Den tidligere realitystjerne og nu onlinecoach Gustav Salinas er en lykkelig mand for tiden.

For han har fundet kærligheden eller rettere sagt han har genfundet den.

Den 31-årige tidligere deltager i 'For lækker til love' har nemlig fundet tilbage til en gammel flamme i form af sin ekskæreste Niels Goido efter fire års pause.

Det afslører Gustav Salinas selv på sin egen Instagram-profil.

'For 4 år siden sagde jeg til Mulle, at vi var skabt til hinanden, men på daværende tidspunkt kunne vores liv ikke enes. Derfor valgte vi at gå hver til sit. Livet er jo fyldt med udfordringer og vi har allesammen prøvet at fare vild. Og når vi farer vild, så oplever vi også nye og smukke ting,' skriver han i opslaget med et billede af Niels Goido, der krammer en gammel valentinesgave i form af en bamse og fortsætter:

'Og sådan har min rejse været de sidste par år. Men nu er jeg vendt hjem igen. Ude er godt, men hjemme er bedst. Og jeg er glad for, at jeg igen har fundet sammen med min eks, Mulle. Tænk, at jeg skulle vente 4 år for at indse, at du var den sidste puslespilsbrik, som jeg manglede i mit liv.'

Og den glædelige nyhed har også modtaget mange lykønskninger i Instagram-opslaget.

Blandt andet har influencer og iværksætter Elvira Pitzner sendt tre hjerter i parrets retning, mens tv-stjernen Linse Kessler skriver: 'Aj hvor dejligt skatter'.

Gustav Salinas, tidligere realitystjerne, ejer af FitnessNu der tilbyder træningsprogrammer og en sundere livsstil til folk på nettet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Gustav Salinas, tidligere realitystjerne, ejer af FitnessNu der tilbyder træningsprogrammer og en sundere livsstil til folk på nettet. Foto: Bax Lindhardt

Gustav Salinas har dog ikke været single i hele perioden siden den første tid med Niels Goido.

For Gustav Salinas har i løbet af de seneste fire år været kærester med Kenneth, men de to gik fra hinanden i maj sidste år.

»Vi ses stadig som rigtig gode venner, og han bor to gader herfra,« fortalte Gustav Salinas dengang og fortsætter:

»Han blev enig om, at mit arbejde fylder for meget for mig. Jeg synes ikke, at jeg var enig. Jeg ville gerne have fortsat, men jeg forstår ham også godt, når han siger til mig, at det sidste år har vi kun set én film sammen.«