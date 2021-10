Popikonet Malte Ebert, alias Gulddreng, har netop afsløret, at han efter udgivelsen af hittet 'Se mig nu' modtog voldsomme trusler fra en dansk kendis, hvilket medførte, at han fik en livvagt.

Det fortæller han i det sidste afsnit af 'Toppen af Poppen', som allerede nu kan ses på TV 2 Play.

I sangen 'Se mig nu', som var Gulddrengs anden single, parodierer den 27-årige sangstjerne nemlig elleve danske kendisser, hvorunder navne som Topgunn, Kesi, Emil Stabil og Christopher indgår.

Men selvom sangteksten skulle forstås med et glimt i øjet, gav 'Se mig nu' alligevel anledning til, at Malte Ebert modtog voldsomme trusler fra én af de kendisser, som blev nævnt. Men hvem, det helt konkret drejer sig om, fortæller han ikke.

»Jeg kan huske, at mit pladeselskab siger: 'Vi bliver sgu nok nødt til at spørge nogle af dem her om lov', og der er mange, der siger cool, cool, cool, cool, og der har vi trykket 'upload', da de fleste har sagt cool. Men så er der én, der siger: 'Det er ikke cool. Han får slag for at have skrevet det. Og hvis han udgiver det, så er han færdig'. Og så er jeg sådan 'Okay',« fortæller Malte Ebert i programmet.

Efter Malte Ebert havde modtaget beskeden, besluttede pladeselskabet derfor, at de ville trække singlen tilbage, men af ren princip insisterede Malte Ebert på, at den skulle udgives.

»Jeg var meget af den overbevisning, at hvis folk havde sagt, at de rigtig gerne ikke ville være med i sangen, og om jeg ikke ville være sød at skrive dem ud, så fair nok. Men når det bliver en trussel, og det blev sådan 'Du er færdig for at have lavet det her', så gik der ytringsfrihed i den for mig, og det blev et princip, og vi var nødt til at udgive den,« fortæller han i afsnittet.

Truslen gav desuden anledning til, at Malte Eberts bookingbureau og pladeselskab valgte at hyre en livvagt, der skulle sikre ham under Gulddrengs shows. De mente nemlig ikke, at det var forsvarligt at sende ham afsted uden, da det var alvor.

Men ved en optræden til Danish Music Awards opstod der alligevel en episode, hvor det var tæt på at gå galt.

For kort tid efter at Gulddreng havde optrådt med nummeret 'Se mig nu', blev Malte Ebert evakueret fra showet, da arrangørerne frygtede, hvad der kunne ske med ham, idet flere af de omtalte kendisser var blandt publikum.

»Jeg var da nok en lillebitte smule bange, men jeg syntes mest af alt, at det var latterligt. Hvis du bliver sur, hvorfor svarer du så ikke bare igen i stedet for at true med vold. Jeg synes, det var så barnligt,« fortæller han.

Det sidste afsnit af 'Toppen af Poppen' bliver sendt på TV 2 søndag den 17. oktober.