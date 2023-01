Lyt til artiklen

Gorm Wisweh får en voldsom stressreaktion i kroppen, når han drikker varm kaffe.

Pizzakongen går simpelthen i panik, så snart smagen rammer hans tunge.

Det fortæller den 40-årige kok i sæsonpremieren på 'Kender du typen?'.

Gorm Wisweh er uddannet barista og har selvfølgelig et drøn af en espressomaskine i sit køkken. Men efter at være blevet ramt af stress i 2014 kan han ikke selv drikke kaffe, uden at kroppen prompte reagerer og tager ham tilbage til den tilstand, han var i, da det var værst.

»Jeg havde mange af de her oplevelser, hvor jeg ikke kunne åbne en computer. Hvis jeg skulle ud ad døren, kunne jeg ikke røre ved dørhåndtaget. Nærmest tvangstanker, der gjorde, at jeg blev nødt til at blive i lejligheden. Jeg kunne ikke komme ud,« fortæller han i DR-programmet.

»Og hvis jeg drikker varm kaffe – helt specifikt – så får jeg en stressreaktion, som om jeg sidder inde i en sauna. Kapillærerne i næsen åbner sig, og jeg går i panik.«

Som gammel barista må han en gang imellem lige prøve at lave sig en perfekt kop kaffe og smage på den. Men indtil videre er det ikke lykkedes uden at gå i øjeblikkelig panik.

Gorm Wisweh har tidligere fortalt til B.T., hvordan han som kok følte, at han præsterede bedre under stress og derfor aldrig fik professionel hjælp til at håndtere den.

Først da han en dag fik en sms med teksten: 'Vi ses om lidt' uden at ane, hvad der blev hentydet til, gik det op for ham, at den var gal.

»Fra det sekund var jeg fuldstændigt handlingslammet og magtesløs. Jeg kunne ikke skrive på min computer. Kunne bare kigge på en curser, der stod og blinkede. Jeg vidste godt, hvad jeg skulle. Jeg kunne bare ikke få det ud i mine hænder. Jeg blev depressiv og indelukket, og jeg skammede mig over, at jeg ikke kunne det hele mere.«

Det var først, da hans kone Charlotte gjorde ham opmærksom på, at han var blevet en dårlig far for sine to små sønner, at han tog sig sammen og droslede lidt ned. Det kan du læse mere om HER.