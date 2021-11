»Helt sindssygt.«

Sådan beskriver filmstjernen George Clooney den tragedie, der fandt sted under optagelserne til filmen 'Rust' i slutningen af oktober.

Her kom filmens hovedrolleindehaver og producer, Alec Baldwin, til at skyde og dræbe en filmfotograf, mens han sårede filmens instruktør.

George Clooney blev en uge efter hændelsen interviewet i podcasten 'WTF', som har Marc Maron som vært, men interviewet er først kommet ud nu.

I podcasten siger George Clooney, at han blev rasende, da han hørte om ulykken, som han altså ligeledes beskriver som 'helt sindssyg'.

Den 60-årige skuespiller udtaler videre, at det tyder på, at Alec Baldwin og de øvrige involverede må have ignoreret 'årtier gamle sikkerhedsregler', som ifølge George Clooney normalt bliver benyttet på alle filmset.

Ifølge Clooney var ulykken et resultat af 'alt for mange dumme fejl'.

»Det kan godt være, at de ikke brugte lige det våben til skudtræning,« siger skuespilleren og henviser til historier om, at det dræbende våben skal være blevet benyttet til skudtræning uden for optagelserne.

»Men de havde skarpe patroner blandet sammen med løse patroner, og det er helt sindssygt. Det er sindssygt! Og det gør mig rasende,« siger han i podcasten.

George Clooney påpeger endvidere, at han selv har været skuespiller i 40 år, men at han aldrig har hørt om visse af de sikkerhedsregler, som blev benyttet på Alec Baldwins set.

»For det første har jeg aldrig hørt udtrykket 'cold gun'. Aldrig. De taler om ting, jeg aldrig har hørt om. Det er vanvittigt.«

Ifølge George Clooney er der helt specifikke rutiner, man udfører, når man skal bruge et våben under en optagelse, så man på den måde sikrer, at det ikke er ladt.

»Hver eneste gang, jeg får en pistol i hånden, så kigger jeg på det, åbner det, og så viser jeg det til den person, jeg skal pege på, og så viser vi det sammen til resten af holdet.«

»Alle gør sådan, og alle ved, det er sådan, man gør. Måske Alec (Baldwin, red.) også gjorde det. Det håber jeg,« fortsætter han.

Politiet er stadig i fuld gang med deres efterforskning i sagen. Der er endnu ikke foretaget nogen sigtelser.