»Der skal være plads til kærligheden!«

Ordene kommer fra Freja Kirks dansepartner i 'Vild med dans', den tilbagevendte danser Claudia Rex.

Musiker Freja Kirk og skuespiller Sus Wilkins skal nemlig giftes lørdag 4. september, så derfor bliver der en længere pause fra dansetræningen kort efter, den overhovedet er begyndt.

»Jeg skal giftes i Italien lige om lidt. Så jeg smutter til Italien søndag (29. august, red.) og kommer hjem igen lige inden første liveshow. Så det er jo super dårlig timing,« griner Freja Kirk.

Derfor har programmets første kvindelige dansepar forsøgt at tage så meget af træningen på forskud som muligt.

Dog bliver der trods alt danset lidt brudevals i mellemtiden – noget, som Freja Kirk dog stadig har til gode at øve sig på.

»Bryllupsrejse når vi desværre ikke. Det er direkte hjem og træne hårdt og i gang med det her, så må vi tage den senere,« tilføjer den 34-årige sangerinde.

Den halvanden uges tid i Italien byder nemlig også på forberedelser til brylluppet, der skal stå på en smuk mark og kommer til at vare i fire dage.

»Vi skal bare hygge med en masse dejlige venner og familie og spise god mad og drikke god vin og danse – måske en cha-cha-cha, jeg ved det ikke! Vi skal bare hygge og fejre kærligheden og nyde varmen. Det bliver så dejligt,« fortæller Freja Kirk.

Hun og den 32-årige danser, skuespiller og model Sus Wilkins har dannet par i otte år.

I dag bor de sammen i en lejlighed i København.

Parret mødtes første gang i 2012 på en tv-produktion, hvor Sus var danser, og Freja var musiker. Året efter blev de kærester.

De skulle oprindelig have været gift i september sidste år, men på grund af coronapandemien blev brylluppet rykket til i år.

Børn har også været på tale i forholdet, selvom det er længere fremme i tiden.

»Vi ved endnu ikke helt, hvordan det skal foregå. Vi ved dog, at det bliver mig, der skal bære barnet. Det er bestemt ikke noget for Freja,« fortalte Sus Wilkins tidligere på året til ALT for damerne.

For nylig åbnede hun også op om, at det gifteklare par for tre år siden nåede til et punkt, hvor de ikke var lykkelige.

»Vi havde en periode, hvor vi bare ikke var i sync. Vi blev uvenner hele tiden, og vi kunne ikke forstå hvorfor. Det varede i for lang tid, og jeg kan huske, at vi sad til sidst og kiggede på hinanden og sagde: 'Det kan ikke være rigtigt, at vi skal slå op. Det er jo os to, der skal være sammen',« fortalte Sus Wilkins i podcasten '112 for knuste hjerter'.

Derfor opsøgte parret en parterapeut, der fik dem på rette vej igen.

En beslutning, som reddede forholdet, og som ikke bør være så tabubelagt, understregede den 32-årige skuespillerinde.