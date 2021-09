Mandag kom det frem, at Frederik Fetterlein og hans kroatiskfødte svenske forlovede, 32-årige Andrea Tolic, var gået fra hinanden.

For parret selv er de aflyste bryllupsplaner dog ikke noget nyt, fortæller den 51-årige tv-personlighed til B.T.

»Vi har set hinanden on and off længe, men vi har ikke været kærester i et stykke tid. Nok nærmest et år,« forklarer Frederik Fetterlein.

Han kalder dog stadig sin eksforlovede for sin »bedste ven« og fortæller, at forholdet ikke nødvendigvis er helt lukket alligevel.

Frederik Fetterlein og Andrea Tolic til 'Vi elsker 90'erne'-fest i Rødovre. Foto: Nils Meilvang

»Jeg tænker godt, det kunne blive os igen, og jeg kunne også håbe på det,« indrømmer den tidligere tennisstjerne.

»Vi er begyndt at snakke lidt sammen igen og ser hinanden lidt hist og pist. Hun er jo sindssygt sød og har en masse gode kvaliteter, som jeg holder af.«

Desværre er det bare ikke helt lige til at få forholdet til at gå op altid.

»Det er besværligt, når vi er bundet til hvert vores land. Hun har fået et rigtig godt job i Helsingborg, hvor hendes mor også bor, og jeg har jo min søn her,« forklarer Frederik Fetterlein om, hvorfor ingen af dem sådan lige er til at rykke om til den anden.

Det ville være mærkeligt, hvis hun fandt en ny. Frederik Fetterlein

Ikke mindst hjalp det heller ikke på forholdet, da parret var adskilt i mere end ni måneder på grund af coronakrisens lukkede grænser.

Men det har ikke været aldersforskellen på de 20 år, der fik sat en stopper for de syv års langdistanceforhold.

Heller ikke spørgsmålet om børn.

»Jeg er sikker på, at hun gerne vil have børn. Sådan er det jo, hvis man finder én, der er lidt yngre, som de jo nogle gange er,« griner Frederik Fetterlein.

Frederik Fetterlein har deltaget i flere realityprogrammer såsom 'Divaer i junglen', 'Luksusfælden', 'Min fede træner' og som her, 'Tæsk en kendt'. Foto: Jeppe Michael Jensen

Det er dog ikke det, der skal afskrække ham som far til to teenagedrenge.

»Jeg er selv begyndt at være klar på det. Havde du spurgt mig for et par år siden, havde jeg sagt klart nej. Men nu er mine drenge er jo store, så man kan da godt savne sådan en lille én, der kommer og putter med én. Det er jo hyggeligt – jeg elsker børn! Det skal også snart være, før det bliver for sent,« forklarer han.

»Men den skal også være med den rigtige, for det skal være stabilt, hvis jeg skal have tre børn i tre forskellige lande.«

Frederik Fetterlein har sønnen Tobias på 20 år, der går på kostskole i London, med sin ekskone, fotomodellen Tereza Moxová. Derudover har han sønnen Sean på 13 år med sangerinden Saszeline Sørensen, der ligesom ham selv bor i København.

Frederik Fetterlein med sønnen Sean til koncert i Tivoli tilbage i 2014. Den i dag 18-årige søn har han med sangerinden Saszeline, og derudover har han den to år ældre Tobias med sin ekskone Tereza Moxová. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hans eksforlovede Andrea Tolic har endnu ingen børn.

Hun arbejder til daglig som sælger i et internationalt frugtfirma i hjemstavnen Helsingborg. Frederik Fetterlein selv er personlig tennistræner og manager for et vodkafirma. Derudover skal han snart spille med i en biograffilm.

Derudover forstår Frederik Fetterlein også at nyde singletilværelsen, selvom han kunne tro og håbe på, at ham og Andrea Tolic fandt sammen igen.

»Der er jo også meget sjovt at være single og gå i byen. Men jeg kan da godt savne en kæreste at dele alting med. Men jeg leder ikke efter det. Og det skal i hvert fald være ordentligt, hvis det er og ikke bare fordi, man keder sig,« understregen realitycharmøren.

Frederik Fetterlein og Andrea Tolic tilbage i 2015. Parret blev kærester i slutningen af 2014, og forlovet fem måneder senere, da Frederik Fetterlein gik på knæ på hotelværelset på deres ferie i Sankt Tropez. Foto: Henrik R. Petersen

Hvis det skulle blive en anden end sin tidligere forlovede, han faldt for, er der dog et nyt problem.

»Vi har snakket om, at det ville være svært at køre vores venskab videre, hvis én af os fik en ny kæreste. Det ville være mærkeligt, hvis hun fandt en ny. Men det holder mig ikke nødvendigvis tilbage,« slutter Fetterlein.