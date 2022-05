Stemningen var beruset og ekstatisk til finalefesten for 'Paradise Hotel' i 2019, da færingen Teitur Skoubo sammen med sin partner, Anne Plejdrup, blev udråbt til vindere af årets sæson.

»Det er min fucking sæson. Det er mit program. Færøerne har overtaget realityverden Denmark,« nærmest brølede den storsmilende Teitur Skoubo, som i programmets sidste afsnit snød sin partner og løb alene med en gevinst på 300.000 kroner.

Netop den sæson af 'Paradise Hotel' er nu fjernet fra Viaplay, mens også de sæsoner, hvor Teitur Skoubo medvirker i realityprogrammerne 'Ex on the Beach' og 'Singletown' er fjernet fra Discovery+.

Alt sammen på grund af en dom, den 26-årige færing onsdag blev idømt ved Retten i Odense for at voldtage en ung kvinde 28. november 2021.

En enig domsmandsret idømte ham en straf på to år og seks måneders fængsel og i dommen blev der blandt andet lagt vægt på, at der efterfølgende blev målt både alkohol og kokain i hans blod, og at Teitur Skoubo som offentlig person »burde være et forbillede for andre unge,« som dommeren formulerede det.

På det tidspunkt sad Teitur Skoubo i midten af retslokalet, mens han kæreste, Teresa Ovenberg, og flere af de mange andre på tilhørerrækkerne begyndte at græde.

Kort efter blev realitystjernen fængslet med henvisning til dommens længde, og både i og uden for retslokalet var stemningen trykket – og så langt fra euforien knap to år tidligere, som den kunne være.

Teitur Skoubo styrtede med ét ned fra piedestalen som realitydanmarks charmerende færing.

Teitur Skoubo kom også i vælten i 2021, da han blev bortvist fra Reality Awards, fordi han efter at have fået en advarsel gik amok og sparkede en vagt i hovedet. Foto: Martin Sylvest Vis mere Teitur Skoubo kom også i vælten i 2021, da han blev bortvist fra Reality Awards, fordi han efter at have fået en advarsel gik amok og sparkede en vagt i hovedet. Foto: Martin Sylvest

To dage tidligere, da retssagen mod ham begyndte i en lille retssal ved Retten i Odense, lignede han en mand, der stadig havde håb.

Venner og familie var mødt op for at vise deres støtte, men kun hans kæreste og to journalister fra B.T. og Fyens Stiftstidende var med, da han afgav forklaring.

Klokken 10.01 mandag formiddag blev der gjort klar til, at Teitur Skoubo skulle svare på spørgsmål. Men først gennemgik anklageren den forklaring, han som tiltalt allerede havde givet politiet.

Af forklaringen fremgik det, hvordan realitystjernen sammen med en gruppe venner fra 'Paradise Hotel' natten til den 28. november var taget på natklubben Butchers i Odense.

Her mødte de to kvinder fra byen, som ifølge forklaringen »virkede varme og liderlige«.

Derefter var Teitur Skoubo sammen med en ven fra 'Paradise Hotel' taget hjem til en af de to kvinder, og ifølge ham selv fik han på vejen et blowjob af hende, som han nu er dømt for at have voldtaget senere samme aften.

Et blowjob, som kvinden dog har afvist nogensinde skulle have fundet sted, og ingen af de to vidner – heller ikke Teitur Skoubos ven – kunne huske, at det skulle være sket.

Ikke desto mindre ankom de alle fire til kvindens lejlighed omkring klokken to om natten til 28. november, hvor Teitur forklarede først at have haft sex med den ene af de to kvinder, mens han derpå gik ind på soveværelset, hvor den forurettede 25-årige kvinde var.

Her forklarede han, at hun havde bekræftet, at hun var til hård sex, og at han derfor havde givet hende et ikkehårdt slag med hånden, inden de havde sex.

Udover at være blogger og realitystjerne er Teitur Skoubo selvstændig online-coach, hvor han primært hjælper unge kvinder til at få et bedre forhold til kost og motion. Men efter voldtægtssagen har været omtalt i medierne, har han mistet både kunder og omsætning. Foto: Anthon Unger Vis mere Udover at være blogger og realitystjerne er Teitur Skoubo selvstændig online-coach, hvor han primært hjælper unge kvinder til at få et bedre forhold til kost og motion. Men efter voldtægtssagen har været omtalt i medierne, har han mistet både kunder og omsætning. Foto: Anthon Unger

Under samlejet faldt hun ned af sengen ved et uheld, hvorefter hun var begyndte at bløde fra ansigtet, lød forklaringen.

Den forklaring havde Teitur Skoubo dog ikke held med at overbevise retten om, da den hverken stemte overens med kvindens forklaring eller de skader, hun havde fået under episoden.

Men det vidste han ikke på det tidspunkt.

Til gengæld var der bred enighed blandt de fire tilstedeværende i lejligheden i Odense den aften om, at Teitur Skoubo kort efter episoden i soveværelset havde taget sit tøj på og forladt lejligheden, som han kun nåede at være i i omkring et kvarter.

På det tidspunkt sad den 25-årige nøgen på gulvet i værelset indsmurt i blod.

Knap to timer senere – klokken 04.02 – blev Teitur Skoubo anholdt på natklubben Butchers, hvor han var gået tilbage til for at feste.

I retten blev realitystjernen blandt andet spurgt ind til sine seksuelle præferencer, og hvorvidt han havde taget stoffer den aften.

Begge dele så ud til at være ømtålelige emner for ham at få frem i retten.

»Jeg har familie, og jeg er en offentlig person. Jeg har mange unge drenge, der ser op til mig,« sagde han og fortsatte:

»Den del, håbede jeg, ikke kom frem.«

I retten sagde han også, at sagen, allerede inden den var afgjort, havde haft stor betydning for ikke alene hans liv, men også for hans økonomi.

Forud for retssagen havde han allerede mistet store samarbejdspartnere og sponsorer på Instagram, ligesom han havde mistet klienter i sin online coach-virksomhed.

»Det har ødelagt alt for mig,« sagde han.

Efter knap 50 minutter, sluttede afhøringen, og efter en kort pause var det den forurettede kvindes tur til at udlægge sin version af sagen foran retten.

Det foregik dog for lukkede døre, og derfor fik offentligheden først indblik i hendes side af sagen i anklagerens afsluttende procedure onsdag, hvor sagen var flyttet til en langt større retssal med plads til alle de cirka 20 tilhørere og pressen, der var mødt op.

Her fremgik det, at kvinden havde afgivet forklaring fem gange, hvoraf den ene var udskrevet i et 62-sider langt dokument. Ifølge anklageren var forklaringen både detaljeret og entydig, ligesom hun blev beskrevet som 'udramatisk' og 'troværdig'.

Ifølge hendes forklaring havde hun kun drukket ganske lidt den pågældende aften, fordi hun skulle op på arbejde næste morgen, og måske derfor kunne hun også huske mange små detaljer.

Blandt andet hvor hun lagde sin jakke, da de kom ind i lejligheden, og at sengen rykkede sig fem centimeter.

Desuden lagde anklageren – og i sidste ende også domsmandsretten – stor vægt på, at hendes forklaring stemte overens med de skader, hun havde fået konstateret på Retsmedicinsk Institut få timer efter voldtægten.

Derimod lagde han ikke særlig vægt på forklaringen fra Teitur Skoubos ven, som var til stede i lejligheden natten til 28. november, og derfor også havde afgivet forklaring i retten.

Han var blevet i lejligheden sammen med de to unge kvinder, efter at Teitur Skoubo var smuttet.

Alligevel havde han skrevet 'Jeg redder dig' i en besked til vennen, ligesom han havde sendt en talebesked til en anden fælles ven, hvor han sagde, han var i gang med en 'redningsaktion'.

Det fik anklageren til at betegne hans troværdighed som flosset.

»Det siger meget om hans dømmekraft, men også om hans luskede facon,« sagde anklageren i sin procedure.

Han medgav, at der var tale om en særlig situation, fordi begge parter først var enige om at have sex, og at den 25-årige kvinde havde givet samtykke.

Men det samtykke forsvandt altså i det øjeblik, Teitur Skoubo ud af det blå slog hende flere gange i ansigtet.

Ikke overraskende var Teitur Skoubos forsvarsadvokat uenig i den fremlægning af sagen. Han mente i stedet, at der var tilpas meget tvivl om episoden og om kvindens forklaring til, at der kunne fældes dom.

Derfor var påstanden lige til – og efter – det sidste, at Teitur Skoubo skulle frifindes.

Det betød også, at dommen blev anket til landsretten, straks efter den blev afsagt.

Afgørelsen om, at Teitur Skoubo straks efter dommen skulle varetægtsfængslet, blev ligeledes kæret til Østre Landsret, som fredag dog slog fast, at fængslingen skulle opretholdes.

Efterfølgende har Teitur Skoubos forsvarsadvokat udtalt, at man vil søge om at få sagen for Højesteret.

Ud over, at alle de realityprogrammer, Teitur Skoubo har medvirket i, er blevet taget ned, har blandt andre hans tidligere 'Paradise Hotel'-partner Anne Plejdrup og flere andre realitydeltagere meddelt, at de ikke længere vil have kontakt til ham.

Desuden har Kit Nielsen, der arrangerer Reality Awards, fortalt til Ekstra Bladet, at han ikke er velkommen, før han har afsonet sin dom.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Discovery+, men det er foreløbig ikke lykkedes.