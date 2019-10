Emily Ratajkowski har gjort en paparazzi-fotograf stiktosset.

Den 28-årige amerikanske supermodel, der fik sit globale gennembrud som nøgenmodel i Robin Thicke og Pharrell Williams musikvideo til nummeret 'Blurred Lines', har nemlig brugt et billede - af sig selv - uden tilladelse.

Ifølge E! News skulle Emily Ratajkowski havde delt et billede af sig selv i en såkaldt Instagram-story. Hun havde bare lige glemt at spørge paparazzi-fotografen Robert O'Neil om lov, så nu har han lagt sag an.

E! News har set retsdokumenterne, og her står der, at han kræver cirka en million kroner i erstatning.

Emily Ratajkowski Foto: VALERIE MACON Vis mere Emily Ratajkowski Foto: VALERIE MACON

Han har nemlig regnet ud, at de 24 timer det var muligt at se billedet på Instagram, hvor hun har 24 millioner følgere, svarer til en tabt fortjeneste på omkring en million.

Så nu er han sur.

Hverken Emily Ratajkowski eller fotografen har udtalt sig yderligere om sagen indtil videre.

Sagsanlægget er det seneste af sin slags i Hollywood, hvor navne som Jennifer Lopez, Gigi Hadid og Justin Bieber også har fået fotografer på nakken for uden fotografens tilladelse at bruge billeder af sig selv.

Emily Ratajkowski attends the 2018 Vanity Fair Oscar Party following the 90th Academy Awards at The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, on March 4, 2018. JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Emily Ratajkowski attends the 2018 Vanity Fair Oscar Party following the 90th Academy Awards at The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, on March 4, 2018. JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

I Justin Bieber-sagen kom der hurtigt ro på tropperne, da han på sine sociale medier skrev:

'Ro på, vi fandt ud af det. Han (Fotografen, red.) er fin fyr! Hvad tænker I, album og en ny turné?'

Emily Ratajkowski optrådte i foråret dansk design. Det kan du se og læse mere om HER.

Hun er kropsaktivist og kæmper for at kvinder selv får lov til at bestemme hvor og hvornår de vil dele deres kroppe.