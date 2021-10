Forfatteren Anders Bodelsen er søndag gået bort.

Han blev 84 år gammel.

Det oplyser hans forlag Gyldendal i en kort pressemeddelelse.

Anders Bodelsen gjorde sig særligt bemærket som samtidskritisk forfatter og krimiforfatter, og han er blandt de mest læste forfattere herhjemme.

Han debuterede i 1959 med romanen 'De lyse nætters tid' og har skrevet en lang række romaner, noveller og skuespil gennem særligt 60erne, 70erne og 80erne.

Hans seneste værk er dog så sent som fra 2009, hvor Anders Bodelsen efter en pause på tolv år udgav novellesamlingen 'Varm luft'.

Hans forfatterskab har typisk koncentreret sig om hverdagsmennesker i ekstreme situationer i den moderne velfærdsstat og konkurrence- og forbrugssamfundet.

Anders Bodelsen opnåede litterær anerkendelse som moderne realist med novellesamlingen 'Drivhuset' fra 1965, og han har vundet flere priser for sit virke som forfatter, ikke mindst De Gyldne Laurbær i 1969.

Forfatter Anders Bodelsen i 2009, hvor han udgav sit seneste værk, novellesamlingen 'Varm luft'. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Forfatter Anders Bodelsen i 2009, hvor han udgav sit seneste værk, novellesamlingen 'Varm luft'. Foto: Søren Bidstrup

Flere af hans værker er desuden blevet filmatiseret, eksempelvis romanen 'Tænk på et tal' fra 1968.

Ikke mindst var han også anerkendt som journalist, og den koncentrerede, klare skrivestil gik igen i flere af hans skønlitterære værker også.

Derudover vil mange danskere formentligt have stødt på Anders Bodelsen gennem deres skolegang, da han har været pensum på både folkeskoler og gymnasier.

Anders Bodelsen efterlader sig flere børnebørn, samt sine to døtre, som han fik med hustruen Eva Bodelsen, der gik bort for to år tilbage.